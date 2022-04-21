Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 30
En mode pips, l'équité est prise sur le plafond.
EA pour la lecture.
Je voudrais ajouter au message ci-dessus que, dans le backtest, le bénéfice net et le bénéfice total sont également indiqués de manière incorrecte et, par conséquent, le gain attendu aussi. Le solde final est incorrect dans le journal.
Dans les ordres et les transactions, le bénéfice et le solde sont également incorrects. Peut-être, il y a peut-être quelque chose d'autre que je n'ai pas remarqué tout de suite.
Il semble qu'ailleurs, il y ait des recalculs inutiles en/depuis les pips et l'addition de briques et de chauves-souris.
J'envoie à la fois dans la demande de transaction et dans l'appel de fonction le même volume (les autres paramètres sont également les mêmes). Mais la fonction renvoie une valeur, et la marge libre diminue d'une autre valeur après l'exécution de la demande de transaction. Il n'y a pas d'autres ordres en attente ou de positions ouvertes.
S'il vous plaît code mql5 qui peut être compilé et exécuté. Description sur quel caractère et sur quel serveur, à quelle date.
Pourquoi le testeur visuel affiche-t-il le même bénéfice avec des lots différents et les mêmes prix d'ouverture et de clôture ?
Parce que quelqu'un a fixé le paramètre sans réfléchir :
S'il vous plaît code mql5 qui peut être compilé et exécuté. Description sur quel symbole et sur quel serveur, à quelle date.
Code et captures d'écran du test joints. Otkritie broker, Open-Demo : Compte de démonstration
Clarification du point 258 :
Au premier démarrage, le terminal n'apparaît pas pendant environ 5 minutes. Cela ne s'est pas produit au début. Cela se produit si un testeur a été ouvert.
J'ai mis Win10 dans VirtualBox, j'ai lancé l'agent dedans, mais sur le terminal hôte je ne peux pas envoyer le travail à l'agent, l'agent est "prêt" et l'optimisation ne va pas, journal du testeur :
.........................................................................................................
2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 se connectant à 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 se connectant à 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 se connectant à 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 connecté à 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:56.385 Tester cache du résultat utilisé 0 fois
2019.11.22 18:32:56.385 Testeur optimisation génétique terminée à la passe 0 (sur 158327079526)
2019.11.22 18:32:56.385 statistiques optimisation faite en 1 minutes 33 secondes
2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 connexion fermée
2019.11.22 18:32:56.385 Tester arrêté par l'utilisateur
Voici une capture d'écran de l'agent sur la machine virtuelle et le journal :
Qu'est-ce que je fais mal ?
pourquoi l'adresse connectée de l'agent est 0.0.0.0 au lieu de 192.168.1.5 dans le gestionnaire metatester64 ?