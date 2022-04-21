Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 64
Il semble que lors du démarrage du test (c'est-à-dire en cliquant sur "Start" dans le Strategy Tester), l'agent Tester ne copie pas les fichiers requis (y compris la DLL) dans son dossier MQL{Libraries interne. J'ai identifié deux événements :
Si j'ai un fichier "Test.dll" dans mon EA, alors
1) Strategy Tester se plaint que le fichier Test.dll.ex5 est introuvable.
2) L'agent de test ne copie pas Test.dll dans son dossier interne et, par conséquent, le testeur de stratégie se plaint que Test.dll est introuvable.
% appdata% \ Roaming \ MetaQuotes \ Tester \ <MT5 ID> \ Agent-127.0.0.1-3000 \ MQL5 \ Bibliothèques \
Il n'y avait pas d'interdiction
Il y avait un grave blocage IP - le serveur était indisponible. Il était impossible de se connecter via un anonymiseur, car le mot de passe était censé être erroné.
En général, une protection automatique standard contre les utilisateurs peu scrupuleux.
J'ai la même erreur dans Strategy Tester!
2020.02.25 02:03:35.725 Tester fichier ***.dll.ex5 erreur d'ouverture [2]
Si vous renommez la bibliothèque (en ajoutant l'extension .ex5), cela génère une autre erreur :
2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 Impossible d'appeler 'Receive_Information', '***.dll' n'est pas chargé.
2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 appel de fonction d'importation non résolu
Reproduit exactement avec le bouton d'arrêt enfoncé.
Si vous devez procéder à une optimisation responsable, il est probablement préférable de le faire après avoir redémarré le terminal, sans appuyer sur le bouton Stop.
C'est possible. Mais nous ne devons pas en dépendre.
Ce comportement (lorsque l'on appuie sur le bouton d'arrêt) a été corrigé, et la correction est incluse dans la dernière version.
Il faut alors chercher à nouveau la raison pour laquelle la passe d'optimisation n'est pas la même que la passe unique.
L'expert du test compte-t-il des millisecondes de tic-tac donnant des divergences ?
C'est avec cela que nous avons détecté le problème, puis nous l'avons vérifié avec le même conseiller expert.
Cette EE en 2340 n'a pas montré plus de divergences.
Le décalage de la passe s'est produit dans l'EA en direct. Je vais utiliser la méthode qui a fait ses preuves la dernière fois.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration
fxsaber, 2020.02.20 08:57
J'ai comparé les statistiques des délais obtenus lors de l'optimisation GA. Et la démarche de la passe unique.
Dans l'état de l'image, l'exécution se fait par ticks qui ne sont pas dans l'historique : j'ai remarqué immédiatement qu'il y a beaucoup de transactions/ordres, qui sont exécutés par exactement une seconde.
Par exemple, un passage unique dans l'historique a une entrée au 2019.06.04 02:00:00.206, et un passage de cadre au 2019.06.04 02:00:00.000(l'historique des tics n'a pas de tic à ce moment-là).
Il faut beaucoup de temps pour faire ça...
Mais dans la grande majorité des cas, tous les résultats renvoyés par la tâche d'optimisation sont faux.
P : quantité d'ordres réels en attente
