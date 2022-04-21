Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 60
Test/optimisation sur des ticks réels ?
Agents propres ou à partir du cloud ?
Si vous effectuez des tests sur un symbole personnalisé, les agents en nuage disparaissent. Les agents sont donc autonomes et vous pouvez consulter leurs journaux et voir comment l'historique a été synchronisé.
Agents propriétaires personnalisés, synchronisation sans erreur sur des ticks réels. Expert Advisor pour la relecture.
Résultat.
La valeur de la première ligne montre immédiatement qu'il s'agit d'un non-sens : elle ne peut pas être si différente des valeurs des autres lignes.
Et un seul.
99% de déchets en ticks pendant l'optimisation GA. Faites-moi savoir si vous avez pu le reproduire ou non.Chaîne de recherche: Oshibka 005.
Il faut regarder le journal d'optimisation de l'agent sur lequel la valeur d'absurdité a été émise.
Et le journal de test de la passe unique correspondante.
Regardez la valeur unique. Elle est correcte et très différente de toutes les valeurs de l'Optimizer, pas seulement d'une seule. C'est-à-dire que l'erreur se trouve littéralement dans chaque ligne de l'Optimiseur.
Je vais regarder les journaux. Il serait bon que tu l'exécutes par toi-même.La valeur correcte a été mise en évidence. J'ai parcouru le registre. Seul Core1 a la valeur correcte.
J'ai parcouru le registre. Seul Core1 a la valeur correcte.
Complètement localisé. La passe unique sur le Core1 ne correspond pas à la passe unique sur le Core2. Je ne peux donc pas encore dire laquelle est la bonne.
Qu'est-ce qu'il y a dans les journaux des agents ? C'est là que la synchro de l'histoire est écrite.
J'ai essayé différents personnages car ça ne se reproduit pas toujours. Journaux de l'agent à l'optimisation.
Core1.
Core2.
Et sur l'un de ces agents, avez-vous obtenu de mauvais résultats ?
Je n'avais pas de journal de bord de cette situation, car il m'était interdit d'en écrire. J'ai donc dû démarrer une autre copie du terminal à partir de zéro et répéter l'expérience, où les journaux sont tous écrits.
Ci-dessus, les journaux d'optimisation. Là, chaque agent a compté deux passages, après quoi il a appuyé sur le bouton Stop, car les résultats de OnTester sont décousus pour chacun des agents.
Les journaux des deux agents ci-dessus. Je vais essayer de créer une situation que vous pourrez reproduire par vous-même.
C'est exactement ce que je demande à propos des journaux des agents. Les résultats étaient-ils faux pour les deux agents ?
J'ai besoin de voir les journaux des agents avec des résultats corrects et les journaux des agents avec des résultats incorrects.
Les deux agents ont obtenu des résultats erronés pour les passes d'optimisation. J'ai presque réussi à le reproduire sur un terminal propre... Je vais le poster dans un moment.
ZS Au fait, pour quelle raison les agents restent-ils en mémoire après la fermeture du terminal ?