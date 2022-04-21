Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 61
Synchronisation personnalisée, par des agents propres, sans erreur, sur des ticks réels. EA pour la lecture.
Résultat.
La valeur de la première ligne montre immédiatement qu'il s'agit d'un non-sens : elle ne peut pas être si différente des valeurs des autres lignes.
Et un seul.
99% de déchets en ticks pendant l'optimisation GA. Faites-moi savoir si vous avez pu le reproduire ou non.Nom de recherche: Oshibka 005.
Au fait, pourquoi les agents restent-ils en mémoire après la fermeture du terminal ?
Ils ne devraient pas.
Est-ce qu'ils restent accrochés longtemps ? Quelques secondes sont acceptables.
Afficher les journaux du terminal et du testeur après la fermeture du terminal. Et les journaux des agents après leur fermeture.
J'ai attendu une minute (je ne pouvais pas supprimer le dossier Tester). J'ai fini par les clouer à la main. Je ne l'ai pas rejoué.
Chers admins, Saber semble être sur autobahn, veuillez régler ça. Il ne peut pas poster sur le forum et le site est généralement bloqué pour lui.
Merci.
Si vous n'avez pas encore trouvé la solution, suggérez de réinitialiser le routeur. Ce n'est pas barré, donc ce n'est pas interdit.
ok
J'ai récemment été banni pour N ans lorsque je me suis connecté, et j'ai presque eu une crise cardiaque. J'ai réalisé à temps que c'était parce que j'étais connecté via mon téléphone portable. J'ai une IP dynamique interdite. Il est stupide d'interdire par IP, sachant qu'elles changent, et qu'en plus, il peut y avoir plusieurs personnes sur une même adresse.
Non reproductible
1. Dézippez l'archive dans un dossier avec un terminal propre.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Nouveau MetaTrader 5 build 2340 : Gestion des paramètres de compte dans le testeur de stratégie et amélioration de l'intégration avec Python
fxsaber, 2020.02.20 14:57
2. Exécutez le script fxsaber\CreateSymbol.ex5.
Dans quelques secondes, un graphique du symbole personnalisé apparaîtra.
2. Ouvrez Tester (CTRL+R) et sélectionnez le paramètre marqué.
3. Cliquez sur Démarrer dans la fenêtre Tester qui apparaît.
4. Lorsque les premiers résultats d'optimisation sont disponibles, appuyez sur Stop.
5. Modifiez la date de début de l'intervalle en 2019.11.01 dans les Paramètres du testeur et appuyez sur Démarrer.
6. Valeurs délirantes dans les résultats d'optimisation (d'après la source, vous pouvez voir qu'elles ne peuvent pas différer entre elles de plus de 50).
Répétez ces étapes plusieurs fois. Le problème a été reproduit à 100%. Ceux qui vont l'essayer, faites-le moi savoir.