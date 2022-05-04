League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 358
Hm... Mais c'est la Ligue, avec son ensemble de CTs, qui nous donne la possibilité de choisir ces mêmes "algorithmes pour un marché particulier" !
Le problème est qu'il n'y a pas de stationnarité. Quel que soit le symbole que vous prenez - son comportement change constamment, et est très proche d'une loi aléatoire. Il y a TOUJOURS des systèmes dans la Ligue qui font de l'argent.. :
MAIS A PROPOS DE CECI
Un ROBOT ne doit effectuer des transactions que lorsque les conditions CONCRETES sont remplies. Si l'on connaît les conditions dans lesquelles l'algorithme effectue des transactions rentables, il n'y a aucune raison d'effectuer des transactions lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
NE VOUS CACHEZ PAS - VOUS SAVEZ TOUS DE QUOI NOUS PARLONS.
UN SEUL ROBOT - TOUJOURS DES TRANSACTIONS. HORS POSITION - ÉGALEMENT UNE POSITION.
pas besoin de changer d'endroit.... Le robot est écrit et il trade dans la phase appropriée du marché ! En dehors de cette phase, il ne trade pas. sur différents symboles !
Essayez à nouveau !!!!!!!!!!!!!!! La ligue - vit une vie à part entière...
Ouvrir un nouveau fil ou rejoindre un fil existant !!!!!!!!!
Non, je suis loin de tout comprendre. Et j'objecte catégoriquement.
1. Il n'existe AUCUNE condition dans laquelle "l'algorithme effectue des transactions avec profit", où que ce soit. Il existe des conditions dans lesquelles l'algorithme réalise TOUJOURS des bénéfices, et il peut s'arrêter à tout moment. Je le vois très bien, en prenant l'exemple de ma propre Ligue. La tâche consiste à trouver une méthodologie pour sélectionner les algorithmes qui ont une forte probabilité d'être rentables pendant un certain temps encore. Eh bien... tu as de la chance, tu vas bientôt gagner tout l'argent du monde.
2. Personne ne soutient qu'"un robot ne devrait effectuer des transactions que si les conditions sont remplies". Le problème est de définir précisément ces conditions.
3. Une absence de position n'est pas une position. C'est son absence. Une position est différente dans la mesure où elle affecte, au moins théoriquement, le prix (et sur une bourse à faible liquidité, même une seule position peut affecter le prix de manière très tangible). L'absence de position n'affecte même pas théoriquement le prix.
4. Si je trouve un tel algorithme, ou du moins les principes généraux de la méthodologie permettant de déterminer les "conditions" dont vous parlez - oui, nous ouvrirons un nouveau fil de discussion, nous en discuterons là-bas. Jusqu'à présent, je ne m'en suis même pas approché. Et la Ligue, dans son ensemble, est un "fantôme de conditions" - je peux juger, du moins dans une certaine mesure, quel symbole a une tendance, et lequel est à plat. Si quelque chose de plus précis et de plus clair se présente, nous l'examinerons et l'étudierons.
Non, j'ai compris beaucoup trop de choses. Et j'objecte catégoriquement.
... S'il y a quelque chose de plus précis et de plus clair, nous l'examinerons.
:-) merci, au moins il y a du progrès...
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs TS en termes de qualité de négociation :
Le ROBOTne doit effectuer des transactions que lorsque les conditions spécifiques sont remplies. Si l'on connaît les conditions dans lesquelles l'algorithme effectue des transactions rentables, il n'y a aucune raison d'effectuer des transactions lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Roman a tout à fait raison. C'est ainsi qu'est mis en œuvre le principe de base de lachanalyse : "tout se répète". Ne pas être capable de trouver des modèles conduit à ce que le marché ressemble à un chaos. Et dans le chaos, certains algorithmes fonctionnent toujours, tandis que d'autres échouent... Le début de tout est de séparer les modèles du chaos et de travailler à séparer les modèles de plus en plus précisément... Cela conduit à la rentabilité du système et à une performance stable sur tout marché et tout instrument. Et lorsque le robot détecte un modèle "SAVOIR CELA", il ne négocie pas, et nous apprenons au robot à reconnaître des modèles de plus en plus efficaces... et le robot nous apprend à le faire... donc c'est un système de robot-trader "auto-apprenant". Et aucun marché ne peut le battre :)
Bonne chance à nous.
Mon expérience a montré que ce principe principal "dans sa version complète" ressemble à ceci : "tout se répète selon la pire version". Sinon, je suis d'accord. Et tous mes robots fonctionnent exactement selon ce principe, tous les modèles sont parfaitement clairs et spécifiques, et s'ils ne sont pas exécutés - le robot ne trade pas.
Tout le monde voit le résultat - tant que le marché gagne.
Vous déformez le sens. Si un robot reconnaît les modèles rentables sur n'importe quel marché, sur n'importe quel instrument, et ignore les plus mauvais, il y a deux résultats :
1. Le robot ne connaît pas de modèles sur le marché et n'ouvre pas de positions. Cela se produit généralement lorsque l'algorithme décrivant le motif est trop "strict". Le modèle est "adapté" à un certain moment du marché ou à un certain instrument.
2. Le modèle reconnaît les mêmes situations sur différents marchés et différents instruments, et génère des signaux rentables.
Il n'y a pas d'autres options du tout :)