League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 164
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
George, j'ai besoin des codes d'enregistrement :
mon compte 2599118.
Magiciens : 640150, 443040, 742350.
Le rapport de suivi fournira.
Compte : 2599118
Magie : 640150
Code d'enregistrement : 68934379
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 443040
Code d'enregistrement : 1134287667
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 742350
Code d'enregistrement : 983292817
Compte : 2599118
Magie : 640150
Code d'enregistrement : 68934379
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 443040
Code d'enregistrement : 1134287667
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 742350
Code d'enregistrement : 983292817
Merci. Je vais le mettre aux enchères aujourd'hui. Lien de suivi sur mon profil.
Merci. Je vais le mettre aux enchères aujourd'hui. Lien de suivi dans mon profil.
Pourquoi la taille des lots est-elle passée de 0,42 à 0,01 ?
Et pourquoi le rendement passe-t-il de 0,42 à 0,01 ?
Où est-ce que ça saute ?
Lotnost est assez stable. Vous devez regarder des TS différents conçus pour une volatilité différente ?
Où est le "saut" ?
Lotnost est assez stable. Vous êtes probablement à la recherche de différents TS conçus pour une volatilité différente ?
Je ne comprends pas. Dans les paramètres, vous ne pouvez définir le risque qu'en pourcentage. Veuillez expliquer comment fonctionne ce paramètre.
Je ne comprends pas. Dans les paramètres, vous ne pouvez définir le risque qu'en pourcentage. Veuillez expliquer comment fonctionne ce paramètre.
Le risque est le pourcentage du dépôt que l'on perd en cas de stop loss.
SL diffère considérablement en points dans les différents systèmes et paires. Respectivement, le volume doit être sensiblement différent pour que le risque reste constant.
Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет.
У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$. Всё верно?
Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD. Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка? 52400 пятизначных пунктов. Реально?
Pourquoi la taille des lots est-elle passée de 0,42 à 0,01 ?
USDCAD, c'est juste moi qui m'amuse...
pas plus ...
Marchandises magiques actuellement : 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - au risque de 5%.
Où est le "rebond" ? ???
La loterie est assez stable. Vous êtes probablement en train de regarder des TS différents conçus pour une volatilité différente ?
Oui, et l'un de ces TC est un ordinateur de poche).
Toi et moi n'aurons pas besoin de Baskakov de sitôt. :))
J'ai fait une comparaison des résultats de trading pendant trois semaines (du 17 juin au 05 juillet) à mon signal et aux rapports de Georgiy.
J'ai choisi 6 sorciers, qui ont négocié les deux semaines sans échec. La première colonne est le résultat des rapports de la Ligue, la deuxième colonne est le résultat du Signal.
MAGIC
LIGA
SIGNAL
642250
14,62
9,34
742350
3,58
3,65
642422
17,45
2,12
642750
7,6
4,09
642350
10,26
2,49
640150
5,92
4,00
Pour un œil non averti, mon résultat est nettement moins bon. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer.
USDCAD, c'est juste moi qui m'amuse...
rien de plus.
Actuellement négociés : 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - avec un risque de 5%.
Si vous avez également négocié 642750, 642350, 640150, 742350 au cours de ces trois semaines, alors complétez le tableau avec vos résultats (recalculez simplement à 0,01 lot).