League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 320
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Les 20 meilleurs pour la qualité commerciale :
Le top 20 des graphiques pour la qualité du commerce :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Pourquoi ne pas trouver une histoire de qualité sur une vingtaine d'années et passer en revue tous ces CT, en gagnant beaucoup de temps, trouver les raisons de la fuite et faire une chose qui a du sens ?
Parce que cela a déjà été fait.
Je vous l'ai dit - ma connaissance du trading a commencé avec un tel conseiller expert, qui a été "rentable pendant 20 ans". Pendant plus de cinq ans, le système a été développé (par mon partenaire avant que nous nous rencontrions), puis pendant près de six mois, j'ai écrit le code de ce TS très complexe. Eh bien, lorsqu'il a fonctionné, le premier mois a bien fonctionné, puis deux mois plus tard, il s'est "accroché à zéro", puis il a vidé tout l'argent.
Et quel est l'intérêt de ces TS complexes, s'ils fonctionnent exactement de la même manière que les plus simples. Ici, j'ai TOUJOURS plusieurs systèmes dans la Ligue qui réalisent de bons bénéfices. Le problème, c'est qu'à tout moment, ils peuvent cesser de gagner autant d'argent, et ils vendront tout.
Qu'entendez-vous par "historique de la qualité" ? Vous pensez que l'histoire dans le terminal est de mauvaise qualité ?
À propos du "temps gagné", c'est drôle. Il y a déjà eu tant de personnes courageuses qui ont dit que "c'est plus facile de faire le test". Tous ont été convaincus qu'il est impossible de faire passer 700 systèmes à l'essai en un court laps de temps.
Et à propos de la "raison de la vidange" - aussi drôle. La raison de ces pertes est la même : le TS ne correspond pas au marché. Cela dit, je l'ai dit plus d'une fois - il n'y a pas UN seul système qui peut toujours être rentable. Le système a TOUT système a des périodes de profit et des périodes de perte, et les périodes de perte sont plus longues.
Quelle que soit la chose "intelligente" que vous fassiez, elle aussi aura des périodes de perte plus longues que les périodes de gain. Et la seule façon de faire des bénéfices tout le temps est de passer d'un système à l'autre tout le temps.
Je pense que l'histoire en dessous de 95% est de faible qualité, il y a une forte probabilité d'erreur.
Je respecte votre persévérance, mais après tant d'années sans trouver une stratégie non-classée, vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie ...
Je pense que TC est comme une femme, elle a besoin d'une approche spéciale, TC et une femme sans zeste sont ennuyeux ;)
Quelle "erreur" ?
Tout d'abord, comment pensez-vous que les chiffres des citations vont se répéter ? (Restons-en au "vous").
Deuxièmement, je ne suis PAS à la recherche d'une "stratégie non aveugle", je le répète, je suis convaincu que cela n'existe pas. Toute stratégie comporte des périodes de gain et des périodes de perte, les périodes de perte étant plus longues.
La ligue est purement un "pool de systèmes prêts à l'emploi". Je n'en ai besoin que pour avoir le choix entre plusieurs systèmes à tout moment, non seulement testés avant l'installation sur une démo, mais aussi ayant un historique de démos réussies. Tout. La Ligue s'acquitte de cette tâche et je n'ai besoin de rien d'autre de sa part.
La mauvaise qualité est une histoire incomplète, je commence à avoir des bancs à partir de 5 ans, les minutes se transforment en heures, et pire encore, les heures se transforment en jours.... Comment pouvez-vous modeler sur cela ?)
C'est déjà prouvé et j'ai aussi vu que les combinaisons de ticks ne se répètent jamais, mais on peut voir des séquences similaires, elles sont cycliques, quelque chose comme des motifs...
Je veux dire, la ligue est votre hobby, comme une collection de modèles, je vois.
Quelque chose d'étrange... Mes cotations Alpari sont correctes même sur MT4... Et sur MT5, où je fais mes optimisations - pas même proche...
Et à propos de "hobby" - le trading est un hobby pour moi, je n'ai jamais retiré un seul centime... Donc je prends les systèmes de la ligue, je les utilise... mais, hélas, je n'ai pas de quoi me vanter.
Je suppose que cela dépend du courtier.
"Et la seule façon d'être rentable en permanence est de passer d'un système à l'autre en permanence. "
Comment déterminer si ce système est sur le point d'échouer et si celui-là est sur le point de rapporter de l'argent ? Si le système perd pendant 3 jours d'affilée, et qu'avant cela il gagnait pendant un mois - éteignez-le. Et vice versa, s'il gagne pendant 3 jours d'affilée, et qu'avant cela il perdait - activez-le. Ce n'est pas si simple.
D'après ce que j'ai compris, il est impossible d'identifier les tendances du marché lorsque tel ou tel TS fonctionne mieux ou moins bien en rassemblant des statistiques. Par exemple, ce TS fonctionne mieux en septembre et en février de 12 à 16. Une demi-heure avant le communiqué de presse avec 2/3 d'étoiles et après cela ne pas négocier.
J'ai une autre question : peut-être avez-vous entendu parler des options binaires et avez-vous essayé d'écrire quelque chose de bien qui fonctionne pour elles ?
Je commence tout juste à comprendre MQL5 et j'ai l'intention de développer un conseiller expert rentable pour Boo.