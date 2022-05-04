League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 319
Aujourd'hui, après quelques années, la branche (ou plutôt les résultats) commence à être utile.
Sur la base des résultats de la branche, on voit clairement que :
- les soldes des robots entièrement automatiques sont des classiques "SB avec absorption" par la tendance "-spread
- l'optimisation/sélection permanente entraîne une dispersion accrue - l'amplitude du "claquement" augmente
déjà une chose bonne et sensée à partir de laquelle on peut monétiser MM
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Note à A_K (vous êtes de toute façon en train de regarder ce fil)
Dans les courbes publiées par Georges se trouve la clé que vous recherchez. Vous êtes fou de SB, alors regardez comment ces courbes en diffèrent. Très peu, mais la clé est dans ce peu.
Combien votre fonds commun de placement a-t-il gagné ?
Combien puis-je dire - je n'ai rien gagné. Seul le DC gagne de l'argent sur chaque transaction... Et je m'accroche à la vie chère. Maintenant, je teste une autre idée, il semble y avoir une perspective... Et puis... nous verrons.
Alors pourquoi poster pendant trois ans un truc qui n'est pas rentable ?
C'est ce que je fais.
Notez que vous êtes venu sur mon fil, pas moi sur le vôtre.
