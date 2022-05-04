League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 319

Maxim Kuznetsov:

Aujourd'hui, après quelques années, la branche (ou plutôt les résultats) commence à être utile.

Sur la base des résultats de la branche, on voit clairement que :

- les soldes des robots entièrement automatiques sont des classiques "SB avec absorption" par la tendance "-spread

- l'optimisation/sélection permanente entraîne une dispersion accrue - l'amplitude du "claquement" augmente

déjà une chose bonne et sensée à partir de laquelle on peut monétiser MM

Il n'y a même pas un grain de bon sens ici, du tout. C'est un fantasme sans intérêt. Bac à sable
 
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Les 20 meilleurs par équilibre :

Un tableau des meilleurs par solde :

Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :

Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :

Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:

Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :



 
Combien a gagné votre Pamm ?
 

Note à A_K (vous êtes de toute façon en train de regarder ce fil)

Dans les courbes publiées par Georges se trouve la clé que vous recherchez. Vous êtes fou de SB, alors regardez comment ces courbes en diffèrent. Très peu, mais la clé est dans ce peu.

 
Vladimir Baskakov:
Combien votre fonds commun de placement a-t-il gagné ?

Combien puis-je dire - je n'ai rien gagné. Seul le DC gagne de l'argent sur chaque transaction... Et je m'accroche à la vie chère. Maintenant, je teste une autre idée, il semble y avoir une perspective... Et puis... nous verrons.

Georgiy Merts:

Combien puis-je dire - je n'ai rien gagné. Seul le DC gagne de l'argent sur chaque transaction... Et je m'accroche à la vie chère. Maintenant, je teste une autre idée, il semble y avoir une perspective... Et puis... nous verrons.

Alors pourquoi mettre en place un truc, vieux de trois ans, qui ne fait pas de bénéfices.
Tu devrais jouer avec toi-même, ça n'a rien à voir avec nous.
 
Vladimir Baskakov:
Alors pourquoi poster pendant trois ans un truc qui n'est pas rentable ?
Vous devriez jouer avec vous-même, ce n'est pas notre faute.

C'est ce que je fais.

Notez que vous êtes venu sur mon fil, pas moi sur le vôtre.

 
