Aleksey Panfilov:

J'ai l'expérience de la création d'un indicateur d' équilibre, est-ce que cela se rapproche de la création d'un hyperparamètre ?

Je ne suis pas sûr, s'il n'y a pas de réelle corrélation alors cela ne sert à rien... en fait c'est la question que tout le monde se pose au MoD :)

 
Maxim Dmitrievsky:

pas sûr qu'il n'y ait pas de réelle corrélation, cela pourrait ne pas aider... essentiellement c'est la question que tout le monde se pose au MoD :)

:)

Au cas où, photo, indicateur de balance (fenêtre inférieure).

L'équilibre des étapes régulières, la ligne verte signifie.

 
Aleksey Panfilov:

:)

Oooh !

+

Aleksey Panfilov:

L'équilibre n'est pas nécessaire en valeurs absolues, mais, par exemple, le facteur de profit est courant... c'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte normaliser le graphique

je peux normaliser le graphique d'une manière ou d'une autre. il est alors possible de relier cette variable au reste d'une manière ou d'une autre, par exemple en utilisant la logique floue ou un neurone.

R^2 serait d'une grande aide

https://www.mql5.com/ru/articles/2358

Ensuite, ajoutez vos indicateurs et R^2 comme termes d'entrée, puis décrivez linguistiquement les règles d'interaction entre les variables et obtenez un signal à la sortie.

ce n'est qu'un exemple, vous pouvez aussi utiliser le neurone (il y a des articles aussi), mais la logique floue me semble plus flexible et intuitive pour ces tâches, et elle peut aussi être optimisée comme un neurone ou vos paramètres, mais il y aura moins d'intuitions.

https://www.mql5.com/ru/articles/3795

Merci pour les messages.

Malheureusement, pour l'instant, je ne suis pas familier avec l'apprentissage automatique. Et je ne vais pas le maîtriser de sitôt.

J'avais prévu d'utiliser l'indicateur d'équilibre pour une optimisation rapide et continue. Malheureusement, nous devons développer un analogue de l'indicateur de balance et un script pour rechercher les paramètres pour chaque Expert Advisor. Je pense qu'il est réaliste d'inclure ces algorithmes dans le robot pour une optimisation automatisée. En principe, il s'agit probablement du même apprentissage automatique, mais à un niveau autonome.

Je vais peut-être m'y mettre aussi.

En attendant, peut-être que quelqu'un trouvera utile ce que j'ai fait. Indicateur d'équilibre pour MT4.

int start()
  {
  
   int    i;
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   if(Bars<=3 ) return(0);
   if (PRED_CHISLO_BAROV == Bars) return(0);
 
   i=Bars-1;// i присваиваем значение числа баров  .
   if(counted_bars>1) i=Bars-counted_bars-1;// 
   while(i>=0)                                
     {

//================================================================================================================================================================================================
   MacdCurrent = iCustom( NULL, 0, "_________________",
                                                           0,i);
   MacdPrevious = iCustom( NULL, 0, "_______________",
                                                         0,i+1);

   SignalCurrent = iCustom( NULL, 0, "_____________",
                                                         1,i); 
   SignalPrevious = iCustom( NULL, 0, "_____________",
                                                         1,i+1);
                                                          
   MacdCurrent_Trend = iCustom( NULL, 0, "______________",
                                                            0,i); 
   MacdPrevious_Trend = iCustom( NULL, 0, "___________________",
                                                          0,i+1);

   SignalCurrent_Trend = iCustom( NULL, 0, "__________________",
                                                          1,i); 
    if(Trend_InpSignalSMA==0) SignalCurrent_Trend = 0; 


   SignalPrevious_Trend = iCustom( NULL, 0, "_______________",
                                                          1,i+1);
     if(Trend_InpSignalSMA==0) SignalPrevious_Trend = 0; 
                                                         
//================================================================================================================================================================================================
//  Оцениваем в какой позиции мы стояли бы по трендовому MACD  И назначаем Trend =1 восходящий =-1 низходящий

    if( 
  MacdPrevious_Trend < 0    &&                                                             //1) основная линия MACD ниже 0
  MacdCurrent_Trend > SignalCurrent_Trend && MacdPrevious_Trend < SignalPrevious_Trend &&  //2)  основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх
  MathAbs(MacdPrevious_Trend) > (Trend_MACDOpenLevel*Point)                                //3) основная линия ниже заданного для открытия значения 
      )                                                             Trend =1;

    if( 
  MacdPrevious_Trend > 0     &&                                                           // 1) основная линия MACD выше 0
  MacdCurrent_Trend < SignalCurrent_Trend && MacdPrevious_Trend > SignalPrevious_Trend && //-  основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх
  MathAbs(MacdPrevious_Trend) > (Trend_MACDOpenLevel*Point)                               // - основная линия выше заданного для открытия значения 
      )                                                             Trend =-1;

//================================================================================================================================================================================================
//РАСЧЕТ ЛИНИИ БАЛАНСА.

// Закрываем позицию SELL
    if(
  (  
   Posic == -1 &&                                                // Если открыта позиция SELL 
  MacdPrevious < 0  &&                                            // 1) основная линия MACD ниже 0
  MacdCurrent > SignalCurrent && MacdPrevious < SignalPrevious && //-  основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх
  MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDCloseLevel*Point)              // - основная линия ниже заданного для закрытия значения 
  ) || (
  Posic == -1 && (Cena_0 - Open[i])/Point * Naprav >= TakeProfit
  ) || (
  Posic == -1 && (Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav >= StopLoss
  )
      )                                              
  {  
    if( Cena_0 > 0 ) Balans = Balans +(Cena_0 -Open[i])/Point * Naprav  ; 
        Cena_0 = 0;             Posic = 0;   Capital = 0 ;
  }

// Открываем позицию BUY
    if(
  Trend == 1 &&
  Posic == 0 &&                                                   // Если позиция зарыта
  MacdPrevious < 0   &&                                           // 1) основная линия MACD ниже 0
  MacdCurrent > SignalCurrent && MacdPrevious < SignalPrevious && //-  основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх
  MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDOpenLevel*Point)               // - основная линия ниже заданного для открытия значения 
      )
      {   Cena_0 = Open[i];     Posic = 1;  Balans = Balans - Spred; }


// Закрываем позицию BUY
    if(
  (
  Posic == 1 &&                                                    // Если открыта позиция BUY
  MacdPrevious > 0  &&                                             // 1) основная линия MACD выше 0
  MacdCurrent < SignalCurrent && MacdPrevious > SignalPrevious &&  //-  основная линия только что пересекла сигнальную с  верх в низу 
  MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDCloseLevel*Point)               // - основная линия выше заданного для закрытия значения 
  ) || (
  Posic == 1 && (Cena_0 - Open[i])/Point * Naprav >= StopLoss
  ) || (
  Posic == 1 && (Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav >=  TakeProfit
  )
      )                                               
  {  
    if( Cena_0 > 0 ) Balans = Balans +(Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav ; 
        Cena_0 = 0;             Posic = 0;   Capital = 0 ;
  }


// Открываем позицию SELL
    if(
  Trend == -1 &&
  Posic == 0 &&                                                    // Если  позиция зарыта
  MacdPrevious > 0 &&                                              // 1) основная линия MACD выше 0
  MacdCurrent < SignalCurrent && MacdPrevious > SignalPrevious  && //-  основная линия только что пересекла сигнальную с  верх в низу 
  MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDOpenLevel*Point)                // - основная линия выше заданного для открытия значения 
      ) 
      {   Cena_0 = Open[i];     Posic = -1;  Balans = Balans - Spred;  }
      
    a1_Buffer[i]= Balans;
//================================================================================================================================================================================================
//РАСЧЕТ ЛИНИИ ТЕКУЩЕГО КАПИТАЛЛА.

// При открытой позиции BUY
    if(   Posic >  0  ) 
  {  
    if( Cena_0 > 0 ) Capital = ((Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav) ; 
  }
// При открытой позиции SELL
    if(  Posic <  0   ) 
  {  
    if( Cena_0 > 0 ) Capital = ((Cena_0 -Open[i])/Point  * Naprav) ; 
  }                       
    a2_Buffer[i]=   Balans + Capital;
//================================================================================================================================================================================================
//    a3_Buffer[i]= 
//================================================================================================================================================================================================
//    a4_Buffer[i]=
//================================================================================================================================================================================================
//================================================================================================================================================================================================
    if (i >= Bars-(TOCHKA_VHODA*2)) Cena_0 = 0;// 

      i--;       PRED_CHISLO_BAROV = Bars;                                
     } 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


P/S. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir ajouter quelques exemples d'indicateurs similaires dans ce fil de discussion. Il serait préférable de l'associer au conseiller expert qu'il copie.

Ah, vous êtes parachuté pour une option en temps réel... même chose.
Aleksey Panfilov:

Et sans l'argot ? :))))))

Calculez par les paramètres actuels un graphique d'équilibre à une certaine profondeur d'historique, et s'il est mauvais alors corrigez-les en direct, et observez la courbe à nouveau... jusqu'à ce qu'elle devienne optimale, puis tradez jusqu'à ce qu'elle commence à redescendre, et repassez sur les paramètres à nouveau... Le backtest sera bien sûr long dans ce cas.

Aleksey Panfilov:

Merci.

Mais il y aura un million de poignées, je devrai réécrire tous les indicateurs dans le corps du conseiller expert.

