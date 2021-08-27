Calcul des différences, exemples. - page 14
J'ai l'expérience de la création d'un indicateur d' équilibre, est-ce que cela se rapproche de la création d'un hyperparamètre ?
Je ne suis pas sûr, s'il n'y a pas de réelle corrélation alors cela ne sert à rien... en fait c'est la question que tout le monde se pose au MoD :)
pas sûr qu'il n'y ait pas de réelle corrélation, cela pourrait ne pas aider... essentiellement c'est la question que tout le monde se pose au MoD :)
:)
Au cas où, photo, indicateur de balance (fenêtre inférieure).
L'équilibre des étapes régulières, la ligne verte signifie.
:)
Oooh !
+
:)
L'équilibre n'est pas nécessaire en valeurs absolues, mais, par exemple, le facteur de profit est courant... c'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte normaliser le graphique
je peux normaliser le graphique d'une manière ou d'une autre. il est alors possible de relier cette variable au reste d'une manière ou d'une autre, par exemple en utilisant la logique floue ou un neurone.
R^2 serait d'une grande aide
https://www.mql5.com/ru/articles/2358
Ensuite, ajoutez vos indicateurs et R^2 comme termes d'entrée, puis décrivez linguistiquement les règles d'interaction entre les variables et obtenez un signal à la sortie.
ce n'est qu'un exemple, vous pouvez aussi utiliser le neurone (il y a des articles aussi), mais la logique floue me semble plus flexible et intuitive pour ces tâches, et elle peut aussi être optimisée comme un neurone ou vos paramètres, mais il y aura moins d'intuitions.
https://www.mql5.com/ru/articles/3795
Merci pour les messages.
Malheureusement, pour l'instant, je ne suis pas familier avec l'apprentissage automatique. Et je ne vais pas le maîtriser de sitôt.
J'avais prévu d'utiliser l'indicateur d'équilibre pour une optimisation rapide et continue. Malheureusement, nous devons développer un analogue de l'indicateur de balance et un script pour rechercher les paramètres pour chaque Expert Advisor. Je pense qu'il est réaliste d'inclure ces algorithmes dans le robot pour une optimisation automatisée. En principe, il s'agit probablement du même apprentissage automatique, mais à un niveau autonome.
Je vais peut-être m'y mettre aussi.
En attendant, peut-être que quelqu'un trouvera utile ce que j'ai fait. Indicateur d'équilibre pour MT4.
P/S. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir ajouter quelques exemples d'indicateurs similaires dans ce fil de discussion. Il serait préférable de l'associer au conseiller expert qu'il copie.
Et sans l'argot ? :))))))
Calculez par les paramètres actuels un graphique d'équilibre à une certaine profondeur d'historique, et s'il est mauvais alors corrigez-les en direct, et observez la courbe à nouveau... jusqu'à ce qu'elle devienne optimale, puis tradez jusqu'à ce qu'elle commence à redescendre, et repassez sur les paramètres à nouveau... Le backtest sera bien sûr long dans ce cas.
Merci.
Mais il y aura un million de poignées, je devrai réécrire tous les indicateurs dans le corps du conseiller expert.