Calcul des différences, exemples. - page 11
Optimisation de l'indicateurNikolai SemkoBanzai.mq4 dumessage 57de ce fil de discussion.
Même chose sur la M15 :
Je veux augmenter la période d'onde...
la balance suit également un modèle sinusoïdal
Je suis tenté d'augmenter la période d'onde...
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'expliquer.
Si nous doublons l'effet de levier de la moyenne sur M15, nous avons de fortes chances d'obtenir des résultats similaires à ceux de M30.
Sur votre écran, la balance est sinusoïdale, c'est clairement visible.
L'indicateur est une sinusoïde, l'un de ses paramètres est, si j'ai bien compris, la période de l'onde.
Qu'adviendra-t-il du solde si vous augmentez cette période ?
et est-il nécessaire de prendre en compte les signaux de la demi-période négative de l'onde, car c'est exactement là que l'équilibre tombe ?
Excellente question, merci.
L'inertie fonctionne dans l'indicateur qui donne lieu à la rythmicité. )))) (Désolé pour le pathos.)
Le rythme(analogue de la période sinusoïdale) est déterminé par la longueur du bras (analogue de la période de moyenne MA), ce n'est pas nouveau.
Nous avons optimisé la phase optimale d'entrée dans une position et le bruit en fonction de la distance entre les points de retrait des valeurs, lorsque le levier (période de moyennage) est constant.
Et par conséquent, en fonction de la phase donnée, on obtient l'équilibre final qui a un caractère sinusoïdal.
Si l'on modifie la période de calcul de la moyenne, il est probable que l'on obtienne une image similaire, mais à un rythme différent. Peut-être que certains rythmes seront plus prometteurs, mais je pense que ce n'est pas crucial.
Bon filtre, variante finale très intéressante
Merci.
Je pense passer à MT 5 (pour essayer d'en profiter) et peut-être que quelque chose d'intéressant en sortira.
Les idées sont les bienvenues.
Dites-moi, les indicateurs sont-ils redessinés sur les photos où se trouvent les indicateurs ala-sinusoïdaux ? Je le pense d'après les anciens messages.
Sans vouloir critiquer, je les utilise moi-même. Juste un peu surpris par leur position dans l'espace).
Oui, dans le post 32, les tampons sont surlignés en jaune, et donc les sinusoïdes près de la constante et près de la ligne inclinée sont redessinées.
Ah, qu'est-ce qui est étonnant dans leur position ?
Et ce ne sont pas des sinusoïdes. :( :) :):)
Si elles sont redessinées, tout est clair.
Sauf indication contraire dans le contexte alors :
Tous les experts sont joints pour les tests et l'optimisation.
Ils ne sont pas préparés pour le marché réel, en termes de temps de fonctionnement et de service requis.