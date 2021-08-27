Calcul des différences, exemples. - page 23

Aleksey Panfilov:

Mise en œuvre : - ? particules de mathématiques pures ?

Tu te moques de moi. ))

alors qu'est-ce que le calcul de la phase a à voir avec ça ?
 
Renat Akhtyamov:

Existe-t-il une mise en œuvre ?

des captures d'écran, par exemple ?

Il n'y a pas de poisson du tout.
 
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243


 
)))

Heureux de voir votre message. )

 
Aleksey Panfilov:

)))

Heureux de voir votre message. )

Mon respect mutuel, Alexey.
Tu es bloqué sur quelque chose dans ce fil. Il est inutile de se moquer des données à période fixe. L'étape suivante serait correcte si l'on commençait à faire des expériences avec une période dynamique, ce qui nous amène inévitablement à nous poser la question suivante : par quelle loi changer cette même période ?
 
Je suis d'accord.

Une autre façon, quelque peu analogue, consiste à étirer le graphique en une onde sinusoïdale, par analogie avec un graphique renko/range. Habituellement, ils utilisent un paramètre variable "conditionnellement linéaire" de ticks, de points, de rampe de volume. Dans ce cas, nous pouvons utiliser une phase ascendante "conditionnellement linéaire". Alors la question de savoir sur quelle loi la période et par conséquent les changements de phase delta peuvent disparaître.

 
Nikolai Semko:
Il est inutile de se moquer des données à période fixe. La bonne étape suivante serait de commencer à expérimenter une période dynamique, ce qui vous amènerait inévitablement à vous demander quelle loi utiliser pour modifier la période.

Formulation tout à fait correcte du problème.

Il y a quelque chose comme une onde sinusoïdale... Je ne l'ai pas dérivé analytiquement, mais je l'examinerai graphiquement dans un mois.

 
Bien sûr que oui.

l'éclaircissement ici est exactement ce qu'il faut et va déséquilibrer les plats et autres.

;)

 
Il y aura une onde sinusoïdale partout dans le temps et sur le marché, la seule question est la direction et la période de temps.

 
La période de temps doit être quelque chose comme une onde sinusoïdale. Je ne pourrai pas vous le montrer avant un mois.

