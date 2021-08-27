Calcul des différences, exemples. - page 23
Mise en œuvre : - ? particules de mathématiques pures ?
Tu te moques de moi. ))
Existe-t-il une mise en œuvre ?
des captures d'écran, par exemple ?
alors qu'est-ce que le calcul de la phase a à voir avec ça ?
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243
Il n'y a pas de poisson du tout.
)))
Heureux de voir votre message. )
)))
Heureux de voir votre message. )
Mon respect mutuel, Alexey.
Je suis d'accord.
Une autre façon, quelque peu analogue, consiste à étirer le graphique en une onde sinusoïdale, par analogie avec un graphique renko/range. Habituellement, ils utilisent un paramètre variable "conditionnellement linéaire" de ticks, de points, de rampe de volume. Dans ce cas, nous pouvons utiliser une phase ascendante "conditionnellement linéaire". Alors la question de savoir sur quelle loi la période et par conséquent les changements de phase delta peuvent disparaître.
Formulation tout à fait correcte du problème.
Il y a quelque chose comme une onde sinusoïdale... Je ne l'ai pas dérivé analytiquement, mais je l'examinerai graphiquement dans un mois.
Bien sûr que oui.
l'éclaircissement ici est exactement ce qu'il faut et va déséquilibrer les plats et autres.
;)
L'énoncé du problème est tout à fait correct.
Il y aura une onde sinusoïdale partout dans le temps et sur le marché, la seule question est la direction et la période de temps.
La période de temps doit être quelque chose comme une onde sinusoïdale. Je ne pourrai pas vous le montrer avant un mois.