Nikolai Semko:
Dans tous les cas, les dernières barres sont redessinées, ce qui signifie que la valeur du code= 0.
pas de
 
Aleksey Panfilov:

Sur les "quatre chiffres" ?

oui, sur 4

si plus que cela, le signal

 
Renat Akhtyamov:
pas de
Vous êtes soit dans l'illusion, soit dans la tromperie.
Ou vous avez inventé une machine à remonter le temps. Alors, félicitations !
Vous pouvez voir à l'œil nu qu'au moins une barre suivante est impliquée dans la construction de la barre actuelle.
 
Nikolai Semko:
d'accord

dans la construction de la dernière mesure visible, la mesure suivante, qui est absente, participe

manque la barre suivante

Je pense que c'est celui qui manque dans la citation que nous voyons.

il n'y a qu'une dernière barre cachée qui ne dure pas plus de 10 minutes

J'ai commencé à le calculer, mais jusqu'à présent je n'ai pas eu le courage de le faire.
 
Renat Akhtyamov:

Voici, par exemple, une approximation de Fourier redessinable :

Et voici la SMA non dessinée habituelle avec une période de 4, mais avec un décalage vers la gauche de 2 :

Ce sont tous des jouets et de l'auto-illusion

 
Nikolai Semko:

L'approximation de Fourier est encore plus raide que la mienne.

Qu'est-ce qui est redessiné ici ?

 
Renat Akhtyamov:

Tout est redessiné. J'ai transféré le code de cet indicateur ici .

GIF animé :


 
Nikolai Semko:

à la fois cool et cool d'autre part

//Je dois aussi apprendre l'animation.

vraiment difficile à redessiner

que faire si le point de départ du calcul est lié à un certain horodatage ?
 
Renat Akhtyamov:

L'extrapolation de Fourier sous cette forme est un jouet inutile.
Peut-être que cela peut être utile sur le RSI sous cette forme.

 

Pour voir la dynamique.

Même expert sur M15.



Dossiers :
2018_02_04.zip  432 kb
