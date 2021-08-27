Calcul des différences, exemples. - page 17
Je me joindrais très probablement à cette expérience.
C'est un champ non labouré dehors, et c'est un peu effrayant. ))
"Nous chantons les louanges de la folie des braves.
La folie des braves est la sagesse de la vie !
O brave Falcon ! Dans la bataille contre vos ennemis, vous avez saigné...
Mais un moment viendra - et des gouttes de votre sang chaud,
comme des étincelles, éclateront dans les ténèbres de la vie et de nombreux cœurs courageux
s'enflammeront d'une soif folle de liberté, de lumière !
Laissez-vous mourir... ! Mais dans le chant des braves et des forts
dans l'esprit, vous serez toujours un exemple vivant,
un fier appel à la liberté, à la lumière !
A la folie des braves nous chantons une chanson... !"
Pourquoi mourir tout de suite... )))
Pourquoi mourir tout de suite... )))
Renaissance. Comme un phoenix qui renaît de ses cendres...
"A la folie des braves, nous chantons les louanges.http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
"La folie des braves est la sagesse de la vie."
Merci.
P/S. J'allais faire une blague du genre : "Tu m'as traité de fou aussi...".
Puis j'ai pensé, pourquoi se concentrer sur ta folie).
Extrapolation sinusoïdale. Deuxième et troisième degrés d'extrapolation. Analogue pour l'indicateur MT 5 du message 32.
Sinusoïde du second degré proche de la constante, sinusoïde du troisième degré proche de la ligne inclinée.
Ajout d'une sinusoïde axiale. Cela sera utile si nous creusons Fourier dans cette direction.
Comme il est proche de la parabole.
P/S. Correction des coordonnées
Merci.
C'est normal. C'est seulement de la folie du point de vue d'une raie.
Ajout d'indicateurs raffinés à la "Source Code Library".MT5,MT4.
la ligne bleue est une interpolation ? comment les noeuds ont-ils été sélectionnés ?
ou simplement prendre tout ce qui est disponible avec le carré moyen
La ligne rouge large est une ligne de glissement construite par interpolation avec une parabole du quatrième degré. Il n'est pas redessiné (les analogues ont été analysés du début de la page à la septième). Les noeuds, si j'ai bien compris, sont les quatre valeurs précédemment dessinées et le nouveau prix par lequel la parabole de degré 4 est sélectionnée et la cinquième nouvelle valeur est dessinée sur celle-ci.
La ligne bleue courbe (non redessinée peut être considérée comme une trace de la ligne bleue droite) est la ligne centrale, dont chaque point est reporté sur les trois derniers points d'un large glissement en partant du principe qu'ils se situent sur l'onde sinusoïdale d'une certaine période, tout comme chaque pointde la ligne bleue droite est reporté sur trois points d'une onde sinusoïdale déjà correctement extrapolée (en gris).
Seuls le sinus gris extrapolé et la ligne droite bleue sont redessinés.
P/S.
Si vous avez mis en œuvre votre idée d'isoler les oscillations, vous devriez avoir obtenu une ligne très proche d'une sinusoïde à amplitude et inversion variables (une sorte de quantification).
Pour une telle ligne à étudier, l'extrapolation par une onde sinusoïdale est pertinente.