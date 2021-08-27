Calcul des différences, exemples. - page 16
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oui, les indicateurs ont clairement du potentiel, filé un peu de génétique - c'est le Si 2015-2018 M1.
Merci pour votre participation et votre appréciation.
J'ai une des cibles "accrochées" "sport" :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Appel à une coopération fructueuse dans des conditions mutuellement bénéfiques
Aleksey Panfilov, 2017.01.31 08:02
Créez un robot qui, sur l'historique d'au moins 300 transactions multidirectionnelles sur chacune des deux paires de devises, sans martingale et avec un dépassement maximum de (1 ou 2 ou n) signaux opposés, donne un facteur de profit d'au moins par exemple TROIS.
Nous vous remercions de votre participation et de votre appréciation.
J'ai une des cibles "suspendues" "sport" :
Je ne comprends pas, sur deux instruments, le facteur de profit est de 3 avec les mêmes paramètres d'indicateur, ou est-ce une question globale ?
Je ne comprends pas, sur deux instruments, le facteur de profit est de 3 avec les mêmes paramètres d'indicateur, ou est-ce une question globale?
:)
Première option.
P/S. Le lien ne s'est pas ouvert.
:)
Première option.
P/S. Le lien ne s'est pas ouvert.
Je n'ai donc pas compris, est-il nécessaire d'obtenir un facteur de profit de 3 lorsqu'on utilise deux instruments simultanément ou sur chacun séparément ?
Et le lien est automatique, vers l'aide MT5 - hors sujet en général.
Je pense que vous devez appliquer le MO pour atteindre votre objectif et il y aura un tel résultat sur les tests et même mieux, mais pas beaucoup d'utilité sur les données futures.
J'ai ajouté un paramètre d'intervalle à l'indicateur. A sa valeur de 1, l'indicateur est totalement cohérent avec le précédent.
Mais si nous augmentons ce paramètre sans recalculer les coefficients, nous augmentons l'effet de levier, et nous voyons la dynamique de l'indicateur sur des échéances plus élevées.
De plus, même si nous recalculons les ratios, nous ne pouvons pas augmenter l'effet de levier de manière significative en raison de leur croissance rapide hors des limites de signification.
Dans l'image, il y a deux indicateurs avec l'intervalle 1 et l'intervalle 15.
J'ai ajouté un paramètre d'intervalle à l'indicateur. A sa valeur de 1, l'indicateur est totalement cohérent avec le précédent.
Mais si nous augmentons ce paramètre sans recalculer les coefficients, nous augmentons l'effet de levier et voyons la dynamique de l'indicateur sur des délais plus élevés.
La figure montre deux indicateurs avec l'intervalle 1 et l'intervalle 15.
Je continue à regarder et à regarder ces captures d'écran...
Ombragez tout le graphique avec des ondes sinusoïdales de Fourier et c'est fini ?
Je continue à regarder et à regarder ces captures d'écran...
Ombragez tout le graphique avec des ondes sinusoïdales de Fourier et c'est fini ?
)
Quelques fils de discussion sur le forum Fourier le méritent certainement. )
)
Quelques fils de discussion sur le forum Fourier le méritent certainement ;)
Ces fils n'ont pas vraiment de sens pour moi et tirent de mauvaises conclusions.
Personne n'a essayé de déplacer les ondes par le temps.
Si l'EA moyenne vit 3 mois, alors ce n'est pas la plus petite vague qui la met dehors.
C'est en gros le raisonnement qu'il faut suivre...
Ces fils n'ont pas vraiment de sens pour moi et tirent des conclusions erronées.
Personne n'a essayé de déplacer les vagues dans le temps.
Si l'EA moyen vit 3 mois, il ne sera pas terrassé par la plus petite vague.
C'est à peu près la taille de celui-ci...
Oui, il faut probablement faire des expériences aussi.
Oui, je devrais probablement faire des expériences aussi.