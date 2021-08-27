Calcul des différences, exemples. - page 21
Comment tester l'efficacité de cette méthode, existe-t-il une stratégie de base ?
Un développement général du sujet : https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Post 141 de ce fil.
Une adaptation binaire y a été appliquée, et la numérisation devrait permettre de la rendre (l'adaptation) continuellement lisse.
En dehors de cela, je pense voir à quoi ressemble un graphique étiré sur une onde sinusoïdale, par analogie avec un graphique à prix égal ou à volume égal, également grâce à la numérisation. )
Je vois que j'ai déjà essayé de travailler avec cet indicateur - il s'est bien adapté au marché :)
Que signifie la numérisation ? Pourquoi cela n'a-t-il pas encore été fait ?
Le calcul de la phase est exactement ce que signifie la numérisation. C'est-à-dire que chaque point de la ligne a sa propre valeur numérique de phase.
J'ai déjà recommandé ce sujet auparavant.
Je le recommande à nouveau.
https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
J'aimerais signaler le numéro de poste lui-même dans le fil de discussion, il est divertissant : )))
Pour tout ce qui concerne les maths, prenez des nombres entiers
Vous voulez dire celui du message précédent, dans le même fil de discussion.
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
Et je suis d'accord à 100% sur les mathématiques.
Je ne veux pas dire 100+ fils de discussion sur ce qui ne va pas après un point décimal, mais essayez de multiplier sur un CPU en langage d'assemblage. C'est juste une addition et cela n'a pas d'importance quel CPU il s'agit, même un Z80.
Honnêtement, je ne comprends pas. :(
Je ne parle pas couramment l'assembleur.
Dans tout processus, la multiplication se fait par addition. moins (soustraction) addition moins. et ainsi de suite.
Vous voulez dire que la formule ne fonctionne pas, tout à fait, sur un ordinateur ?