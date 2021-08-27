Calcul des différences, exemples. - page 8
Quel est l'avantage de l'EF ?
Je ne revendique pas du tout un avantage.
A mon avis :
Si nous imaginons initialement une image du système à modéliser (même complexe : avion, voiture) avec une certaine certitude, il est plus commode de baliser immédiatement l'espace (par exemple, système cartésien) et de modéliser le système en utilisant tout l'appareil mathématique. L'approche "conception à partir du sommet".
Si vous n'avez pas une image complète du système (approchez la forêt, le marais ou le forex :) je parle de moi ), alors vous devez vous fier aux mesures déjà prises et à une vue assez étroite. Ceci est plus proche du calcul des différences (récurrence). Une approche de "recherche par le bas". Les algorithmes permettent, même sur la base de quelques étapes, de comprendre ce qui se passe en termes d'approche "design from the top".
Dans cette analogie, un réseau neuronal est un système doté de drones - des sondes qui sondent, suggèrent un chemin et fournissent une image globale. Au cours de son exploration, il prendra de nombreuses décisions programmées sur la signification de ce qu'il observe et des choix qu'il fait. Personnellement, je ne suis pas toujours disposé (ou même forcé :)) ) à me fier aux décisions des autres. :)))))
J'ai répondu du mieux que j'ai pu. )) Seulement, nous sommes à nouveau à un pas de Philo-Sophia. Je ne veux pas y aller. ))
Calcul des différences, exemples.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51
Je suggère qu'il n'y a pas de philosophie dans ce fil, juste des mathématiques, de la programmation, des tests, de l'optimisation.
SMA par SMA est, à mon avis, "dans l'œil de celui qui regarde", et à propos de Fourier. Peut-être qu'on y arrivera un peu plus.
P/S 01.02.2018 Je pense qu'il y a aussi une différence, essayez de répéter votre indicateurBanzai.mq4sur cette ligne.
La SMA est une dent de scie par nature, mais elle est très fine, donc lorsque je prends la deuxième différence, je suppose la ligne en dent de scie de l'indicateur.
Bien entendu, les différences ultérieures peuvent également être considérées comme de nouvelles informations.
Cependant, dès la première différence, je ne vois pas très bien quelle ligne algébrique nous traçons. Et comme le "levier" augmente, tout devient confus. ))))
Voici, par exemple, une autre variante de l'utilisation des augmentations de prix comme nouvelle information. Ici, l'incrément est lu explicitement comme une différence.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
C'est comme si en utilisant le polynôme de la quatrième puissance sur les premières différences (incréments de prix) nous avions augmenté (par le nombre de points) la puissance à la cinquième.
Calcul des différences, exemples.
Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37La matrice a simplement dégénéré :) Dans de tels cas, une régularisation est utilisée, les degrés sont réduits.
Calcul des différences, exemples.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34
Je pense que nous en viendrons aux conseillers experts et à l'optimisation.
Pour l'optimisation, nous ajouterons à l'indicateur décrit dans le message 51 la possibilité de changer le levier d'extrapolation. Extrapolation par polynôme du troisième degré.
Pour voir les possibilités de cet indicateur, utilisons l'Expert AdvisorMoving Average.mq4 bien connu.
Comme signal unique, nous utiliserons le croisement de deux courbes. Faisons quelques changements :
EURUSD, M15, cet écart de 2 points est là :
EURUSD, M15, cet écart de 2 points est là :
Sur les"quatre chiffres" ?