Simplifions l'expert. Nous allons prendre les valeurs des lignes déjà tracées par extrapolation (qui ne sont pas redessinées).

Sur chaque période, nous allons déplacer la ligne vers la droite de deux valeurs différentes.

// Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input        int L1_1_line_power =3;
input        int L1_1_leverage = 67;
input        int L1_1_line1_SHIFT = 10;
input        int L1_2_line1_SHIFT = 30;

   Handle_4P72_L0_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_1_line1_SHIFT);
   Handle_4P72_L0_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_2_line1_SHIFT);

Et nous ferons l'optimisation comme dans le message 112. Nous clôturerons chaque transaction par un renversement. Tout le temps sur le marché.


Suis-je le seul à être surpris par cette répartition des MAE et MFE ?

Il s'avère qu'avec n'importe quel résultat de la position, le mouvement en plus et en moins est fixé par des valeurs strictement définies.

Peut-être y a-t-il un bug dans l'impression des résultats ? Regarde ça, hein ?

Je ne serai pas en mesure de le vérifier moi-même dans un avenir proche. Mais si nous croyons le graphique MFE, sans SL avec TP = 2450 (en cinq chiffres) nous pouvons gagner beaucoup de positions.

Mais le conseiller expert devrait être avec le commutateur, comme dans le message 120.

J'ai joint les valeurs par défaut "avec interrupteur" pour EURUSD, les deux dernières années jusqu'au 14 février.

 
Aleksey Panfilov:

Suis-je le seul à être surpris par cette répartition des MAE et MFE ?

Mais si nous croyons le graphique MFE alors sans SL avec TP = 2450 (en cinq chiffres) nous aurions beaucoup de positions sur le côté positif.

C'est vrai, l'Expert Advisor devrait être avec le commutateur comme indiqué dans le message 120.

J'ai testé le conseiller expert avec le TP spécifié, l'augmentation est d'environ 200 points, très probablement juste pour quelques transactions sélectionnées. Et l'observation des transactions sur le graphique n'implique pas une distribution aussi claire.


Par conséquent, la question et le malentendu demeurent. Peut-être que l'algorithme d'inversion lui-même forme une telle distribution, pourquoi ?

 

Trois couches, quatre ans, algorithme génétique. En deçà des attentes, mais je ne vais pas le jeter tout de suite.


À intervalles rapprochés (1 mois), les chiffres sont plus intéressants. ))


Eh bien, c'est un ajustement régulier de la courbe.

Qu'en est-il du mois précédent avec le même ensemble ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, c'est juste un ajustement régulier de la courbe.

et si le mois précédent avec le même ensemble ?

Je suis d'accord dans l'ensemble, et je n'aime pas le mot. )))

L'image est apparue en testant l'arrimage de deux EA sur des indicateurs différents :

Il n'y a que huit paramètres impliqués, je pense que nous pouvons le réduire à 4 sans grande perte. J'y ai "pensé", comme l'une des orientations, pour examiner la dynamique des paramètres les plus rentables par mois. Peut-être qu'un jour, je pourrai le regarder de cette direction.

Peut-être que des algorithmes d'apprentissage automatique peuvent donner cette image presque automatiquement, sans trop charger mon ordinateur ou moi-même ? )))
Aleksey Panfilov:

Je suis généralement d'accord, mais je n'aime pas le mot. )))

L'image est apparue au cours du test de l'arrimage de deux EA sur des indicateurs différents, et avec cela :

Il n'y a que huit paramètres impliqués, je pense qu'il peut être réduit à 4, sans perte significative. J'y ai "pensé", comme l'une des orientations, pour examiner la dynamique des paramètres les plus rentables par mois. Peut-être sera-t-il possible un jour de l'envisager de ce point de vue.

Nous avons besoin d'une sorte d'hyperparamètre, qui changerait les paramètres dans un lot...

Il m'arrive d'y penser moi-même et même d'essayer de faire quelque chose :)

Aleksey Panfilov:
 Peut-être que les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent donner cette image presque automatiquement sans grande charge pour moi ou l'ordinateur ? )))

oui, voir mon article sur la logique floue par exemple

il n'y en a que deux principaux, vous pouvez les réduire à un seul et obtenir la même image en un mois, voire mieux.

 
Maxim Dmitrievsky:

Vous avez besoin d'une sorte d'hyperparamètre qui va changer les paramètres dans un lot...

Il m'arrive d'y penser moi-même et même d'essayer d'y remédier :)

J'ai de l'expérience avec l'indicateur d'équilibre, est-ce proche de la création d'un hyperparamètre ?

