Calcul des différences, exemples.

LePan PrizMA CD Phase Sin exploite 72 indicateurs dans la base de code.
Comme l'indicateur est basé sur une sinusoïde, il peut être déplacé vers la gauche ou la droite en changeant simplement le paramètre externe "levier".
Je tiens à signaler qu'il existe des "béquilles" dans l'indicateur qui permettent d'afficher les lignes originales de l'indicateurPanPrizMA Sin leverage 72.
A propos du décalage des lignes, l'attribution d'un levier à la demi-période 72-73 inverse les lignes. Par défaut, le levier =1. La période de l'onde sinusoïdale est de 145.
L'indicateur pour MT4 est également dans la base de code :Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.
Ajouté à l'indicateur dans la base de code, le calcul de l'amplitude. Neuvième ligne orange sur un tableau de 8.
J'ai pensé le mettre dans ce fil. ))
Dmitrii, 2008.04.25 15:47Oh, ce Fourier .... Saviez-vous que la 0e harmonique est égale à la moyenne simple (SMA) sur la même période de décomposition (T) ?
gardien, 2008.04.25 15:58
En soi, c'est un gain attendu.
Il semble y avoir une corrélation avec :
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38
Je pense que la SMA de la SMA est "directe à l'œil" et à propos de Fourier. Peut-être qu'on y arrivera un peu plus.
P/S 01.02.2018 Je pense qu'il y a aussi une différence, essayez de répéter votre indicateurBanzai.mq4sur cette ligne.
La SMA est une dent de scie par nature, mais elle n'est que très peu profonde, donc lorsque je prends la deuxième différence, je suppose une ligne en dents de scie de l'indicateur.
Sur le graphique, ça ressemble à ça :
Interpolation de la ligne bleu-rouge (trouver un point à l'intérieur de l'intervalle) par le polynôme de degré 4 avec levier 72.
La ligne bleue fine est l'extrapolation (trouver un point en dehors de l'intervalle) par le polynôme de degré 2 avec un levier 78.
La ligne rouge est la ligne de construction du polynôme de puissance 4. Il est redessiné et se base sur le point d'ouverture de la dernière mesure.
Les indicateurs se synchronisent mieux avec le prix de l'équi. )
