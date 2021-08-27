Calcul des différences, exemples. - page 20

LePan PrizMA CD Phase Sin exploite 72 indicateurs dans la base de code.


Comme l'indicateur est basé sur une sinusoïde, il peut être déplacé vers la gauche ou la droite en changeant simplement le paramètre externe "levier".

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Je tiens à signaler qu'il existe des "béquilles" dans l'indicateur qui permettent d'afficher les lignes originales de l'indicateurPanPrizMA Sin leverage 72.

PanPrizMA Sin leverage 72
A propos du décalage des lignes, l'attribution d'un levier à la demi-période 72-73 inverse les lignes. Par défaut, le levier =1. La période de l'onde sinusoïdale est de 145.


 

L'indicateur pour MT4 est également dans la base de code :Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.


Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Ajouté à l'indicateur dans la base de code, le calcul de l'amplitude. Neuvième ligne orange sur un tableau de 8.


 

J'ai pensé le mettre dans ce fil. ))

Dmitrii, 2008.04.25 15:47

Oh, ce Fourier .... Saviez-vous que la 0e harmonique est égale à la moyenne simple (SMA) sur la même période de décomposition (T) ?

gardien, 2008.04.25 15:58

En soi, c'est un gain attendu.

Il semble y avoir une corrélation avec :

Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38

Je pense que la SMA de la SMA est "directe à l'œil" et à propos de Fourier. Peut-être qu'on y arrivera un peu plus.

P/S 01.02.2018 Je pense qu'il y a aussi une différence, essayez de répéter votre indicateurBanzai.mq4sur cette ligne.

La SMA est une dent de scie par nature, mais elle n'est que très peu profonde, donc lorsque je prends la deuxième différence, je suppose une ligne en dents de scie de l'indicateur.


 
Aleksey Panfilov:

Sur le graphique, ça ressemble à ça :



Interpolation de la ligne bleu-rouge (trouver un point à l'intérieur de l'intervalle) par le polynôme de degré 4 avec levier 72.

La ligne bleue fine est l'extrapolation (trouver un point en dehors de l'intervalle) par le polynôme de degré 2 avec un levier 78.

La ligne rouge est la ligne de construction du polynôme de puissance 4. Il est redessiné et se base sur le point d'ouverture de la dernière mesure.

Les indicateurs se synchronisent mieux avec le prix de l'équi. )

Graphique construit par l'expert de Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419


Equal volume and range charts in MetaTrader 5
Equal volume and range charts in MetaTrader 5
  • 2018.12.06
  • www.mql5.com
In equivolume (equal volume) charts horizontal axis comprises not specific timestamps, but an ordered sequence of bars, each of which contains the same volume. Neither MetaTrader 4 nor MetaTrader 5 provides equivolume charts out of the box. For MetaTrader 4 it's possible to generate such charts as offline charts. This method is described in the...
 
Comment vérifiez-vous l'efficacité de cette méthode, existe-t-il une stratégie de base ?
 
Vous prenez un intervalle, par exemple 1000 barres, calculez la valeur moyenne sur celui-ci et supposez qu'elle est de 1,1123 pour l'euro. On soustrait ensuite cette valeur de toutes les cotes de cet intervalle et on obtient une courbure qui oscille autour de zéro. On approxime cette courbure par la méthode des moindres carrés comme une onde sinusoïdale à trois paramètres : phase, amplitude, fréquence. Soustrayez cette sinusoïde de la curvuline - vous obtenez un nouveau résidu oscillant, ajustez la sinusoïde suivante sur celle-ci - soustrayez à nouveau et ainsi de suite 4-5 fois. Le résultat sera, disons, 5 ondes sinusoïdales, vous les allongez toutes, par exemple, de 100 barres dans le futur, vous ajoutez la moyenne et voilà - vous avez une sorte de prévision pour le futur mouvement des prix par 100 barres. En fait, il ne s'agit que du même Fourier, et la précision est à peu près la même - 50/5. J'ai fait une telle chose il y a longtemps - ça n'a pas de sens, mais c'est assez évident.
