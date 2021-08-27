Calcul des différences, exemples. - page 15

Adaptation binaire minimale ajoutée au fur et à mesure de la progression du trade, sous la forme d'une inversion du signal en fonction de la somme des deux signaux précédents.

Et l'ouverture de nouveaux commerces uniquement de la fin du lundi au jeudi.

Conseiller :2018_04_22_4P72_EA.
Symbole :EURUSD
Période :M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)
Paramètres :Lot=0.1
StopLoss=30000
TakeProfit=30000

La monnaie :USD
Dépôt initial :100 000.00
Levier :1:100
Backtest
Qualité de l'histoire :93%
Barres :1473084Tics :5855532Des personnages :1
Bénéfice net :7 064.64Prélèvement absolu sur le bilan :39.68Prélèvement absolu sur les fonds :51.16
Rendement total :14 433.00Prélèvement maximal sur le solde :418.38 (0.39%)Retrait maximal en fonds :466.49 (0.43%)
Perte totale :-7 368.36Retrait relatif sur le bilan :0.39% (418.38)Prélèvement relatif sur les fonds :0.43% (466.49)
Rentabilité :1.96Le gain attendu :9.76Niveau de marge :71535.24%
Facteur de récupération :15.14Ratio de Sharpe :0.21Z-score :-0.01 (0.80%)
AHPR :1.0001 (0.01%)Corrélation LR :0.98Résultat du test :0
GHPR :1.0001 (0.01%)LR Erreur standard :464.84
Total des échanges :724Transactions courtes (% des gagnants) :344 (61.34%)Transactions longues (% de gains) :380 (60.00%)
Total des échanges :1319Transactions rentables (% de toutes les transactions) :439 (60.64%)Transactions à perte (% de toutes) :285 (39.36%)
Le commerce le plus rentable :377.19La plus grosse transaction perdante :-213.07
Moyenne des transactions rentables :32.88Moyenne des transactions perdantes :-25.85
Nombre maximum de gains continus (profit) :11 (638.68)Nombre maximum de pertes continues (perte) :10 (-316.04)
Bénéfices continus maximums (nombre de victoires) :638.68 (11)Perte continue maximale (nombre de pertes) :-316.04 (10)
Gains moyens continus :3Pertes moyennes en continu :2
 
Aleksey Panfilov:

Le conseiller expert lui-même :

 
Aleksey Panfilov:


L'expert lui-même :

2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   Alert: Error Creating Handles for indicators - error:4802!!
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  tester stopped because OnInit returns non-zero code
 
Aleksey Vyazmikin:
StopLoss=30000
TakeProfit=30000
L0_1_puissance de ligne=2
L0_1_leverage=62
L0_1_line1_SHIFT=42
L0_2_line1_SHIFT=110
SMA_Period_00=1
Porog_00=0
L1_1_puissance_ligne=2
L1_1_leverage=12
L1_1_line1_SHIFT=102
L1_2_line1_SHIFT=20
SMA_Period_01=1
Porog_01=160
L2_1_puissance_ligne=3
L2_1_leverage=52
L2_1_line1_SHIFT=102
L2_2_line1_SHIFT=90
SMA_Period_02=1
Porog_02=-10000
Début_Heure_hebdomadaire=20
Période_hebdomadaire_Heure=72
Heure de début=0
Période_Hour=25
EA_Magic=12345
EA_Slippage=30


Excuses.

Je pensais avoir déjà posté et codé en couleur les indicateurs.

 
Aleksey Panfilov:


Maintenant, ça marche !

Réinitialiser le poste pour optimiser - il pleut à verse sur Si...

 

Mettez vos paramètres - ça devient plus sur Si en 2018, en versant sur les anciens.

Il a peut-être besoin d'être optimisé - écrivez ses limites pour l'optimiseur - je vais le faire tourner.

 
Aleksey Vyazmikin:

Je l'ai optimisé au printemps et cela ne semble pas très systématique. Je vais essayer de trouver ce qui reste.

Ah, ce qui est Si. Si vous ne pouvez pas l'expliquer sur le forum, mettez-le dans un message personnel, s'il vous plaît.


P/S. Je crois que je l'ai trouvé.

Dossiers :
2018_06_07.zip  489 kb
2018_06_09.zip  2156 kb
 
Aleksey Panfilov:

Je l'ai optimisé au printemps et cela n'a pas semblé être très systématique. Je vais essayer de trouver ce qu'il reste.

Ah, ce qui est Si. Si vous ne pouvez pas l'expliquer sur le forum, veuillez me l'envoyer.

Il s'agit d'un contrat à terme Moex sur la paire USDRUB_TOM.

 
Aleksey Vyazmikin:

Il s'agit d'un contrat à terme Moex sur la paire USDRUB_TOM.

Merci.

Le Conseiller Expert n'a été optimisé que pour l'EURUSD (comme en témoigne l'historique dans la branche et dans les derniers dossiers joints) et il est loin d'être universel. Cependant, cela fonctionne parfois.

 
Aleksey Panfilov:

Merci.

Le Conseiller Expert n'a été optimisé que pour l'EURUSD (on peut le voir dans l'historique de la branche et dans les derniers dossiers joints), et il est encore loin d'être universel. Cependant, cela fonctionne parfois.

Oui, les indicateurs ont clairement du potentiel, j'ai un peu remanié la génétique - il s'agit de Si 2015-2018 M1.


