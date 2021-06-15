1200 abonnés ! !! - page 183

Aleksei Stepanenko:

Oui, c'est essentiellement un zig-zag, avec quelques améliorations :)

C'est ce que j'entends par ces vagues : mouvement+rebond=vague.

Oh. Des vagues comme ça vont effacer le dépôt.

 
Allez dans Signals-MT4-entrez "NatureFo" (nom de serveur incomplet, mais suffisant). 5 signaux. Tous sur des Vietnamiens, zamonés récemment (en deux vagues pour ainsi dire - en août et septembre). Certains ont même déjà des critiques (ce qui est probablement normal). L'histoire de Domonitoring n'est pas vieille de 67 ans, mais aussi décente...
 
Donc, grand navire, petits lots.

Yevhenii Levchenko:
Pas une histoire de 67 ans, mais une bonne histoire aussi...

Quand je vois une longue et belle histoire hors ligne, je commence à avoir des doutes. Pouvez-vous faire confiance à la parole d'un courtier et d'un fournisseur de signaux lorsqu'il s'agit d'argent ? Le début de l'histoire devrait commencer par le début du suivi, ce qui permet d'éviter de nombreuses tricheries...

 

C'est une habitude maintenant ? :)


 
Il s'est inquiété des abonnés, le lundi il a conseillé de tout faire selon ses instructions.


J'ai enlevé la haie aujourd'hui, et... Pas de chance.

 
Je me demande si beaucoup de gens fuient sur les signaux aujourd'hui ? ).
 
+ Quelle façon poétique de le dire.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Eh bien, il s'est préoccupé des abonnés, leur conseillant le lundi de tout faire selon ses instructions.

J'ai enlevé la haie aujourd'hui, et... Pas de chance.

Mauvais...

Bush a également commencé à s'effondrer...
 
Il a commencé, mais il n'a même pas encore atteint les 10% de réduction. Bien que ses bénéfices mensuels aient considérablement diminué. Il a déjà commencé à perdre des abonnés, qui lui reprochent que les frais d'abonnement ne couvrent pas les revenus de son signal.
Vasiliy Pushkaryov:
Il a commencé, mais jusqu'à présent, il n'a même pas atteint un prélèvement de 10 %. Bien que ses bénéfices mensuels aient considérablement diminué. Les abonnés partent déjà et s'indignent du fait que les frais d'abonnement ne couvrent pas les revenus de son signal.
Aucun terminal n'est capable de gérer un tel pipsipsing.
