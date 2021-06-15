1200 abonnés ! !! - page 183
Oui, c'est essentiellement un zig-zag, avec quelques améliorations :)
C'est ce que j'entends par ces vagues : mouvement+rebond=vague.
Oh. Des vagues comme ça vont effacer le dépôt.
Donc, grand navire, petits lots.
Pas une histoire de 67 ans, mais une bonne histoire aussi...
Quand je vois une longue et belle histoire hors ligne, je commence à avoir des doutes. Pouvez-vous faire confiance à la parole d'un courtier et d'un fournisseur de signaux lorsqu'il s'agit d'argent ? Le début de l'histoire devrait commencer par le début du suivi, ce qui permet d'éviter de nombreuses tricheries...
C'est une habitude maintenant ? :)
Il s'est inquiété des abonnés, le lundi il a conseillé de tout faire selon ses instructions.
J'ai enlevé la haie aujourd'hui, et... Pas de chance.
Mauvais...Bush a également commencé à s'effondrer...
Il a commencé, mais jusqu'à présent, il n'a même pas atteint un prélèvement de 10 %. Bien que ses bénéfices mensuels aient considérablement diminué. Les abonnés partent déjà et s'indignent du fait que les frais d'abonnement ne couvrent pas les revenus de son signal.