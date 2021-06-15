1200 abonnés ! !! - page 87
Comme prévu, l'ingrédient secret est l'absence d'ingrédient secret.
Ouverture brutale sur RSI-7 sur M5 (40;80), pendant la nuit, stop and take court. Fermeture à temps. Demi-tour. Entrée sur toutes les tomates. 1.06.2018-17.12.2018
Peut-être est-ce un exemple de la manière dont un système doit être simple et rentable ?
Non, ils ne le feront pas, il y a trop de concurrence. Et il existe de nombreux systèmes qui fonctionnent dans différentes sessions, tous ne peuvent pas être interdits).
Donc, j'ai mis mon conseiller expert sur le compte réel. Le courtier ne m'a pas laissé ouvrir la nuit, disant que"le marché est fermé".
Si c'est si simple, pourquoi peu de gens l'utilisent-ils ? Ou est-ce que ce n'est pas aussi simple ?
Dernières bonnes affaires
Les dernières transactions du top
D'une manière générale, le fournisseur de signaux est un utilisateur très connu dans la partie anglophone du site. Elle aide depuis longtemps tous les débutants sur Signals et au-delà. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait plus de 1000 amis et que son Signal soit immédiatement connu d'un grand nombre d'abonnés potentiels.
Il n'y a donc pas besoin d'en faire tout un plat.
Pourquoi tout le monde oublie-t-il qu'une personne peut avoir sa propre communauté ?
Si ça marche... Et comment ! Pourquoi peu de gens l'utilisent-ils ? Ce n'est pas une stratégie compliquée, n'est-ce pas ? N'allez-vous pas personnellement lancer un signal avec cette chose ? Au moins une démo)
Ce n'est pas ce que je veux dire...
J'ai parié sur le vrai tout de suite. Après quelques échanges, je le posterai. Le courtier n'a pas ouvert les marchés la nuit dernière. J'ai ajouté une condition à l'Expert Advisor - pour frapper le courtier jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
Je me demande ce qui va se passer...
Après le retournement, c'est probablement tout à fait normal, et il n'y a pas besoin de ciseler nulle part).