La publicité faite par MT5 pour la plateforme a échoué ))))). L'ancien sommet de tous ses signaux a disparu
Et si ces projets sont réalisés ici même dans le service, que dois-je faire ?
c'est beaucoup plus facile et moins cher à mon avis
Vous pouvez trouver une autre bonne option :
faites votre propre signal, obtenez des abonnements et soyez heureux)
L'Anglais sur MT4 s'en tire à bon compte. Les résultats sont encore meilleurs que les conneries tombées, les abonnements augmentent à vue d'œil.
Je devrais dire que l'Anglais s'en sort mieux que la connerie déchue - ses abonnements augmentent à pas de géant.
Il se porte bien, mais il est déconcertant de constater qu'il y a une recharge et aucun retrait, le drawdown est supérieur à 50%.
Sinon, c'est bien))
Si vous regardez attentivement le nom des instruments de trading du signal bullSheet, vous remarquerez que toutes les paires de devises ont un point dans leur nom - c'est le signe d'un micro compte. Il a commencé avec 50 cents)). Voici la réponse à la question "pouvez-vous devenir millionnaire avec 1 £".
Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des sociétés de courtage sur les comptes en dollars qui peuvent avoir des points, des préfixes, etc. ou tout simplement sauter le service.
Si vous ne faites rien, il vaut mieux aller à l'usine. Une sorte de salaire va couler.
Ça, c'est une bonne chose. ++
Je ne suis pas d'accord avec vous. Il existe des sociétés de courtage qui peuvent avoir des points, des préfixes, etc. sur leurs comptes en dollars.
Quelles sont les sociétés de courtage respectables qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un serveur séparé pour les comptes centraux et qui gardent tous les comptes sur le même serveur ? Pouvez-vous me donner un exemple d'une société de courtage où un point dans le nom d'une paire de devises ne figure pas sur un compte de prix (micro) ?
Puis-je demander des exemples ? Quelles sociétés de courtage réputées ne peuvent pas se permettre d'avoir un serveur séparé pour les comptes de centimes et elles gardent tous les comptes sur un seul serveur. Pouvez-vous me donner un exemple d'une société de courtage où un point dans le nom d'une paire de devises n'est pas dans un compte de prix (micro) ?
Je ne sais pas qui sont les solides. Ils me paraissent tous égaux.
Ils utilisent des points, des traits de soulignement et d'autres conneries à des fins différentes pour leurs propres besoins.
Mais c'est un compte en dollars.
J'ai demandé un exemple de compte en dollars avec un point à la fin d'une paire de devises, pas d'un indice. Je suis conscient qu'il existe des indices dans différents DT. Je parle du point à la fin d'une paire de devises comme indicateur d'un compte en cents. Existe-t-il des exemples de comptes complets en dollars avec un point ?
Juste par intérêt, je suis allé voir YaleAnne, pas de signal.