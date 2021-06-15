1200 abonnés ! !! - page 85
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quelqu'un peut-il expliquer à nouveau les signaux centraux ou non ? Il y en a beaucoup et certains ont même une description qui indique un compte en cents.
Je pense que c'est automatiquement déterminé par le serveur du courtier - cent ou non-cent.
Si le courtier est cent, alors le compte réel ne peut pas s'abonner à ce signal pour de l'argent(à moins que le signal ait été créé avant que la règle ne soit appliquée), alors que vous pouvez vous abonner avec un compte de démonstration gratuitement. En d'autres termes, les "signaux en cents" = signaux de démonstration pour les abonnés.
S'il y a un bug, il est préférable de contacter le service.
J'ai écrit un script qui affiche l'historique des signaux sur le graphique. Ce signal montre qu'il y a eu des moments proches de l'effondrement.
Tirage d'août
ce n'est pas un trade full auto, vendredi elle avait une note dans les nouvelles qu'aujourd'hui - c'est à dire vendredi, il n'y avait pas de trade, sinon le mouvement a conduit à un stop-out
Je pense qu'elle regarde les fondamentaux, dans tous les cas la roulette, le prix peut aller dans le mauvais sens n'importe quel autre jour.
Le deuxième plus grand nombre d'abonnés vient également la plupart du temps la nuit, prend peu et suit la ligne.
J'ai écrit un script qui affiche l'historique des signaux sur le graphique. Ce signal montre qu'il y a eu des moments proches de l'effondrement.
Tirage d'août
Bon scénario.
Bon scénario.
L'homme a fait plus de signaux pour le service avec un script et une analyse que le service lui-même ;))
Je pense que l'homme a fait plus de signaux pour le service avec un script et une analyse que le service lui-même ;))
Je vous soutiens, de telles captures d'écran montrent la robustesse du système du début à la fin.
Cet homme a fait plus de signaux pour le service avec un script et une analyse que le service lui-même ;))
Et le bateau? Et l'hélicoptère? Vous voulez m'insulter ?