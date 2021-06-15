1200 abonnés ! !! - page 85

Quelqu'un peut-il expliquer à nouveau les signaux centraux ou non ? Il y en a beaucoup et certains ont même une description qui dit compte cent.
ArtemTimm:
Je pense que c'est automatiquement déterminé par le serveur du courtier - cent ou non-cent.
Si le courtier est cent, alors le compte réel ne peut pas s'abonner à ce signal pour de l'argent(à moins que le signal ait été créé avant que la règle ne soit appliquée), alors que vous pouvez vous abonner avec un compte de démonstration gratuitement. En d'autres termes, les "signaux en cents" = signaux de démonstration pour les abonnés.

S'il y a un bug, il est préférable de contacter le service.

 

J'ai écrit un script qui affiche l'historique des signaux sur le graphique. Ce signal montre qu'il y a eu des moments proches de l'effondrement.


Tirage d'août


 

ce n'est pas un trade full auto, vendredi elle avait une note dans les nouvelles qu'aujourd'hui - c'est à dire vendredi, il n'y avait pas de trade, sinon le mouvement a conduit à un stop-out

Je pense qu'elle regarde les fondamentaux, dans tous les cas la roulette, le prix peut aller dans le mauvais sens n'importe quel autre jour.

 

Le deuxième plus grand nombre d'abonnés vient également la plupart du temps la nuit, prend peu et suit la ligne.


 
Vladimir Tkach:

Bon scénario.

 
Ce signal pourrait être utilisé pour une thèse de doctorat :)
 
Vasiliy Kolesov:

L'homme a fait plus de signaux pour le service avec un script et une analyse que le service lui-même ;))

 
Je vous soutiens, de telles captures d'écran montrent la robustesse du système du début à la fin.

 
Et le bateau? Et l'hélicoptère? Vous voulez m'insulter ?

