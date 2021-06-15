1200 abonnés ! !! - page 207
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
FXOpen-Real2 est un serveur de micro comptes, vous comprenez le mot micro ? (centimes)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
Le nom de toutes les paires de devises comporte un point - c'est le signe d'un micro compte. Le courtier est trop pauvre pour maintenir un serveur séparé pour les micro-comptes et il a décidé d'ajouter un point à la fin de la paire de devises.
La question est de savoir pourquoi un micro-compte est disponible pour un signal payant. Probablement parce que le serveur pour les comptes réels et les micro comptes est le même ? Vous pouvez filtrer les comptes avec les paires de devises avec un point à la fin, ou c'est compliqué ?
Est-ce que tout le monde a baissé lors du récent effondrement du Sp500 ?
Nous pensions que la chute allait continuer. Mais l'euro s'est retourné.
Les anti-tendances vont-elles encore pleurer ? Ni le livre ni la vie ne vous l'apprennent.
Si vous suivez la tendance, vous ne pouvez perdre que lorsqu'elle change.
Les anti-tendances vont-elles encore pleurer ? Ni le livre ni la vie ne vous l'apprennent.
En négociant sur la tendance, vous ne pouvez perdre que lorsqu'elle change, une fois.
la tendance aurait perdu tout le temps, jusqu'à ce point.
les indicateurs de tendance auraient été perdants tout ce temps, jusqu'à ce point.
Je n'ai pas remarqué que sur mon indicateur, le taux de change doit se comporter très mal pour casser l'indicateur, et je lui fais plus confiance qu'à mes amis.Je pense souvent que le marché lui obéit).
Vous cherchez au mauvais endroit.
Vous regardez le résultat :
et le résultat est très bon, je pense qu'il aura plus d'abonnés, et pas qu'un peu plus, et qu'il gagnera les deux.
il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de clients qui sont avides et stupides, il peut avoir plus d'une douzaine d'abonnés, et ce n'est pas mal de mettre 100 livres sur le compte, et il s'affiche comme 10k et tout le monde pense OOOOOOOOOogo GOOOOOO, c'est le solde, on peut lui faire confiance.
montrez-moi qui fait vraiment du commerce avec un solde de 10K pour toute l'escalope ? montrez-moi un tel gars ? qui permet un drawdown de 50-80% sur un compte de 10K sans aucun problème ? je veux voir ce millionnaire.
Montrez-moi qui trade vraiment avec un solde de 10K pendant toute la durée du cut-off ? Montrez-moi un ? qui permet un drawdown de 50-80% sur un compte de 10K sans aucun problème ? Je veux voir ce millionnaire.
Arrêtez de pleurnicher. Tu sais ce qui gêne un mauvais danseur.
Sur un compte en cents, faites-le au moins de la même manière. Augmentez vos cents durement gagnés 217 fois.
Arrêtez de pleurnicher. Tu sais ce qui gêne un mauvais danseur.
Sur un centime, faites au moins la même chose, augmentez vos centimes durement gagnés 217 fois.
Tu n'as pas vu la "recharge" ?