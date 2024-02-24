L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1449
Alors, quel a été le résultat sur le site blanc ???? Je n'ai rien vu. C'est très étrange que ce soit si facile.
site blanc - à partir de mars 2017
Vous le croyez ? Étonnamment, je suis sûr qu'il y a un piège, car s'il reflète la réalité, pourquoi le vendre à un prix aussi ridicule ? C'est logique ? C'est logique. Et dans ce cas, je suis tout à fait d'accord pour couper la tache blanche de mt avec un rafraîchissement ultérieur des citations dans mt, et alors nous verrons ce que vaut cette bête. Mais le mieux est d'effectuer des transactions sur un compte réel et dans quelques semaines, nous pourrons peut-être en discuter. Mais cela ne peut pas être aussi simple.
Voyons ce que le signal d'Ivan Butko va montrer.
Bien sûr que c'est un faux, surtout sur des périodes aussi lentes.
Je ne partagerai pas ici les révélations du Capitaine Rétrospectif, mais travailler avec de tels "chats dans un sac" est très dangereux lorsqu'il s'agit de poursuivre les échanges de ces modèles. Tout doit être ouvert, les données, les indicateurs, le backtester, s'il y a des modules fermés c'est un risque, il y a beaucoup d'options pour faire des faux dans les indicateurs et le backtester, c'est un cas de sabotage délibéré, mais il y a aussi des erreurs ou des modèles erronés. C'est bon pour la vente, mais toxique pour l'usage personnel.
Je sais que de nombreuses personnes ont joué à deviner la couleur de la barre. Quel a été le résultat, en termes de précision - à la volée, j'ai obtenu quelque chose comme 0,52.
Le graphique de profit sur l'échantillon test est le meilleur sur les données préliminaires.
Je sais que de nombreuses personnes ont joué à deviner la couleur de la barre. Quel a été le résultat, en termes de précision - à la volée, j'ai obtenu quelque chose comme 0,52.
Je suis surpris que ce soit si mauvais. Bien que cela dépende beaucoup de l'instrument et du TF.
La couleur des barres dans les articles de Vladimir Perervenko est très bien définie avec une précision d'environ 0,8. Et il est facile de le répéter. Je l'ai répété, y compris les guillemets nus, et c'était 2 à 3 % pire qu'avec les filtres numériques.
Pouvez-vous m'indiquer un article spécifique ?
Si c'est vrai et que la précision est si élevée, alors pourquoi ne pas bâtir une stratégie sur ces données ? J'ai une espérance mathématique d'un peu plus de 3 pips, mais c'est à 52% et s'ils étaient à 80%, ce serait clairement un graal.
Eh bien, voici la dernière https://www.mql5.com/ru/articles/4722
Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1Je suppose que les directions des chandeliers de nuit bien devinées donnent une petite augmentation de l'équilibre, tandis que les mauvaises suppositions de jour ayant une grande taille mangent 2-5 chandeliers de nuit.
Il se réfère donc ici à des données déjà préparées, à la manière de les préparer qu'il a décrite ici et là :
"
Formons maintenant deux ensembles de données - data1 et data2. Dans le premier ensemble, les prédicteurs seront les filtres numériques et leurs premières différences, et la cible sera le signe de changement de la première différence du ZigZag. Dans le deuxième ensemble, les prédicteurs seront les premières différences des cotations High/Low/Close et des cotations CO/HO/LO/HL, et la cible sera la première différence du ZigZag. Le script est présenté ci-dessous et se trouve dans le fichierPrepare.R.
"
Il ne semble pas s'agir de bars...
Et, je ne pense pas que le forex soit très convivial pour les MO, vous feriez mieux de passer à la bourse Moex.
Je sais que de nombreuses personnes ont joué à deviner la couleur de la barre. Quel a été le résultat, en termes de précision - j'ai obtenu quelque chose comme 0,52 à la volée.
Le graphique de profit sur l'échantillon test est le meilleur sur les données préliminaires.
52% n'est pas un déchet, c'est un véritable utérus et d'ailleurs si vous regardez les heures ce n'est pas un si mauvais résultat, c'est négociable avec un SR annuel ~1.
80% c'est de l'humour ou juste un gadget du marché