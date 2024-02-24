L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1447
Tu sais Ivan, tu agis comme une mauviette, pourquoi tu dis ça ? Juste pour frimer. Genre, regarde ce que j'ai fait, mais je ne te dis rien d'autre. C'est ça ? Tu sais, ça a toujours été un club d'hommes avec des couilles d'acier et pas de place pour les filles. N'oubliez pas que, si vous commencez à parler, parlez jusqu'au bout. Les gens partagent leurs expériences pour éviter des années de recherche, mais pas dans votre cas. Je l'ai. Merci.
Pas besoin d'être hystérique. Vous êtes des adultes ici, ressaisissez-vous et continuez à travailler.Vous pouvez être banni pour m'avoir insulté
Google aide.
A partir de la capture d'écran que j'ai trouvée https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
La capture d'écran est identique à la vôtre. Et il coûte 24 900 dollars.
C'est ça ?
Et il coûte 24 900 dollars.
C'est le cas ?
Il est écrit "Spread trading, pair trading, arbitrage". Ce n'est pas ça.
J'ai testé la démo, l'écran est 1 en 1 comme le vôtre (sauf le graphique).
Votre capture d'écran sur https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912
Capture d'écran de la démo de MegaTrader
La mise en page/le modèle est complètement identique ! Noms des onglets et des boutons. Taille des fenêtres, taille des polices.
Il s'agit d'une publicité pour un produit payant. L'auteur va s'enrichir aux dépens de MQL5))))
Je pense que vous nous mentez. Faire passer un produit pour un produit de réseau neuronal.
Tu as supprimé les captures d'écran de ton mur. Ce qui confirme mon hypothèse.
Et le supprimer dans le forum. Pour ne laisser aucune trace...
Juste au-dessus de votre message, vous avez posté une vidéo promotionnelle d'un réseau neuronal. Faites attention.