Mihail Marchukajtes:

Tu sais Ivan, tu agis comme une mauviette, pourquoi tu dis ça ? Juste pour frimer. Genre, regarde ce que j'ai fait, mais je ne te dis rien d'autre. C'est ça ? Tu sais, ça a toujours été un club d'hommes avec des couilles d'acier et pas de place pour les filles. N'oubliez pas que, si vous commencez à parler, parlez jusqu'au bout. Les gens partagent leurs expériences pour éviter des années de recherche, mais pas dans votre cas. Je l'ai. Merci.

Pas besoin d'être hystérique. Vous êtes des adultes ici, ressaisissez-vous et continuez à travailler.

Vous pouvez être banni pour m'avoir insulté
 

Google aide.
A partir de la capture d'écran que j'ai trouvée https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


La capture d'écran est identique à la vôtre. Et il coûte 24 900 dollars.

C'est ça ?

Elibrarius:

...
Il est écrit "Spread trading, pair trading, arbitrage". Ce n'est pas ça.

 
 
Ivan Butko:

J'ai testé la démo, l'écran est 1 en 1 comme le vôtre (sauf le graphique).

Votre capture d'écran sur https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Capture d'écran de la démo de MegaTrader


La mise en page/le modèle est complètement identique ! Noms des onglets et des boutons. Taille des fenêtres, taille des polices.

Elibrarius:

Il s'agit d'une publicité pour un produit payant. L'auteur va s'enrichir aux dépens de MQL5))))

 
Ivan Butko:

Publicité pour des produits payants. L'auteur est sur le point de s'enrichir aux dépens de MQL5 ))))

Je pense que vous nous mentez. Faire passer un produit pour un produit de réseau neuronal.
Tu as supprimé les captures d'écran de ton mur. Ce qui confirme mon hypothèse.

Et le supprimer dans le forum. Pour ne laisser aucune trace...

 
elibrarius:

Je pense que vous nous mentez. Faire passer certains produits pour des réseaux neuronaux.

Juste au-dessus de votre message, vous avez posté une vidéo promotionnelle d'un réseau neuronal. Faites attention.

 
C'est comme ça que ça se passe, des charlatans en un mot. Dommage, j'ai déjà posté les détails aussi. Eh ma....
 
La vidéo, d'ailleurs, est cool, mais il y a beaucoup de paramètres, bien que je me sois habitué à JPrediction de Reshetov, et j'ai perdu toute traction avec les paramètres. On, off, argent. C'est le principe de base du programme dans la boîte, pourtant de cette série est la solution Tamming normale un tel paquet, c'est là où les fréquences sont faites à fond.
