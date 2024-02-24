L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 721
Il ne reste qu'un seul sujet à terminer et il y aura un graal, mais il y a beaucoup à faire :)
Eh bien, si vous avez des questions sur les distributions ou sur la façon de calculer la taille de l'échantillon, ou encore sur la façon de prendre en compte l'intensité des transactions - demandez-moi. Je suis un vieil homme, et je n'ai aucun secret pour les jeunes.
Non, j'ai un système auto-apprenant qui étudie le marché, je le décrirai plus en détail plus tard, si je le répare.
Bonjour à tous !
Je me suis cassé la tête en créant un échantillon de formation. Pouvez-vous m'indiquer la bonne direction à suivre pour rechercher de bons points d'entrée ou une direction à suivre pour réfléchir.
Mon réseau semble être capable de prédire sur la base de 5 chandeliers l'apparition d'une barre montante, mais cela ne suffit pas pour une transaction réussie. Les arrêts et les bénéfices font tout sauter.
Comment faire un échantillon de formation en déterminant le bon moment pour y entrer ?
J'ai marqué toutes les bougies montantes de l'échantillon historique (avec l'outil SIH3-18 minutes) avec cette formule :
J'ai entraîné le réseau à prédire l'apparition d'une telle barre, mais l'entrée est toujours au-dessus de l'Open et le stop-loss est au-dessus du profit et est souvent déclenché. La plupart des chandeliers après l'ouverture tendent d'abord vers le bas et ensuite seulement commencent à monter, en touchant d'abord les stops. Je me demande donc comment montrer des points d'entrée neuroniques qui vont directement vers le haut.
Je fais un peu de progrès, Rebs.
sur l'échantillon auets.
juste pour soutenir le thème.
Et une question rapide dès le départ. Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ? S'agit-il d'un drawdown ou le modèle a-t-il épuisé ses capacités ? ? ???
Oh, je ne sais pas. Je n'aime pas la courbe non plus. Si on doit faire ça, ça doit être au moins dans 5 ans. Ici, c'est un coup de chance.
Ce que je sais avec certitude et de manière irrévocable - l'utilisation de NS sur leurs propres marquages est un échec total... la chance d'avoir de la chance est de 1 sur un million. L'ensemble du sujet en est la preuve.
En fait, j'ai demandé pourquoi. Lorsque le TC commence à s'effondrer, la question se pose de savoir s'il va se redresser. La dégringolade va-t-elle s'arrêter et commencer la phase de croissance de l'équilibre ? Devons-nous nous en tenir à la stratégie ou est-il temps de procéder à un rééquilibrage ? Ces questions se posent au moment du naufrage. S'agit-il d'un drawdown ou d'une perte totale ? C'est juste que... Je pense tout haut.
Vous ne le saurez jamais sans validation croisée.
Je surveillais le nombre maximal de transactions perdantes par historique, et s'il dépassait ce nombre maximal, je le désactivais. Par conséquent, le drawdown est minimal, mais mon profit est également faible. Mais mon robot a opté pour 3 mois en tulle et des transactions inférieures à 1000 et il est encore beaucoup plus faible en OOS :)
Avec l'ajout des cellules de mémoire, c'est devenu plus intéressant, mais ce n'est toujours pas la même chose, j'ai besoin de plus de complications.
J'ai entraîné le réseau à prédire l'apparition d'une telle barre, mais j'entre toujours au-dessus de l'Open et le stop-loss est plus élevé que le profit et est souvent déclenché. La plupart des chandeliers après l'ouverture tendent d'abord vers le bas et ne commencent qu'ensuite à monter, en touchant d'abord les stops. Je suis donc perplexe sur la façon de montrer les points d'entrée des neurones qui montent immédiatement.
Tout d'abord, il serait bon de vérifier une telle stratégie de trading dans le testeur de mt5. Si le testeur montre des pertes, il ne faut pas entraîner la neuronique, elle ne sera d'aucune utilité.
Par exemple, je l'entraîne à prédire les augmentations de prix par barre (Open[0] - Open[1], Open[1]-Open[2], etc.), c'est ce qu'on appelle la régression. Lorsque vous obtenez un bon résultat avec la neuronique, vous pouvez espérer faire des bénéfices.
Il reconnaît correctement mais je ne peux pas choisir le bon point d'entrée. Je veux apprendre au réseau à reconnaître non pas l'apparition d'une bougie, mais le moment exact d'entrer sans descendre. Mes arrêts cassent tout.
Je ne peux pas écrire une telle condition. Peut-être que quelqu'un me dira comment faire ?
Je ne peux pas le tester dans le testeur, car il n'y fonctionne pas en raison de l'intégration avec la neuronique. Je ne peux pas le vérifier ici car il ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie, car il est écrit en python et les informations sont échangées via un fichier.
Pensez-vous qu'il y ait des perspectives d'automatisation :