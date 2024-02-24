L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1448

Oleg avtomat:

Sur le sujet de l'honnêteté intellectuelle :

Mon oncle, vous ne comprenez pas ? C'est un sujet scientifique, pas un vestiaire de conducteur de tracteur.

Il n'y a pas de science en Russie maintenant, ce que nous avions en URSS n'intéresse personne.
stupide...

 
Ivan Butko:

Juste au-dessus de votre message, vous avez posté une vidéo promotionnelle d'un réseau neuronal. Faites-y attention.

J'ai regardé la vidéo.
Il y a vraiment des captures d'écran comme la vôtre.
Apparemment, le développeur est le même et a fait différents produits sur le même moteur, mais n'a pas mis le vôtre avec d'autres sur son site, donc j'ai pensé que c'était une substitution. Excuses.

On ne sait pas pourquoi il n'est pas sur le site du développeur. Il a été retiré du marché ou quelque chose comme ça ?
 
Je me pose à nouveau la question de savoir ce qui est introduit dans l'entrée. Je comprends qu'il est formé de manière magique uniquement sur la base du kotir chargé. Cependant, il faut des tests répétés pour pouvoir tirer au moins quelques conclusions préliminaires.
 
Il est fort probable qu'il dispose de ses propres prédicteurs, car je crois savoir que les signaux de négociation passent par le même logiciel, de sorte que l'acheteur ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Cependant, un tel secret peut contenir de la fraude, donc j'enseignerais sur des citations coupées dans le terminal, et après la formation, j'ajouterais des citations et seulement alors vous pouvez être plus sûr que le produit ne jette pas un coup d'œil pendant la formation.

 
Aleksey Vyazmikin:

Il est fort probable qu'il dispose de ses propres prédicteurs, car je crois savoir que les signaux de négociation passent par le même logiciel, de sorte que l'acheteur ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Cependant, un tel secret peut contenir de la fraude, donc j'enseignerais sur des cotations coupées dans le terminal, et après la formation ajouter des cotations et seulement alors vous pouvez être plus confiant que le produit n'est pas en train d'épier pendant la formation.

Quels sont les prédicteurs qui, sur la seule base d'une citation, peuvent faire des prédictions similaires. L'architecture interne ne suffit pas à faire le temps, un tel résultat est donc très discutable. L'intérêt de la NS n'est pas seulement d'obtenir un bon modèle mais de répéter ce résultat de manière stable, un bon single-qubit obtenu est généralement un accident et n'a rien à voir avec une quelconque intelligence. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de définir des entrées ou du moins de pouvoir choisir. Je prends des informations de l'échange en faisant toutes sortes de conversions et je ne peux pas louer le résultat, et ici j'obtiens le même résultat en me citant moi-même..... Je ne le crois pas...
 
Elibrarius:

Cherchez sur Google.
A partir de la capture d'écran, j'ai trouvé https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.


La capture d'écran est identique à la vôtre. Il coûte 24900 roubles.

C'est le cas ?

A quoi servent ces dépenses, messieurs ? Il y a le NeuroPro du camarade Tsaregorodtsev, et si vous voulez payer, le bon vieux NeuroShell Trader.

 
Le Graal:

A quoi servent ces dépenses, messieurs ? Il y a le NeuroPro du camarade Tsaregorodtsev, et si vous voulez payer, le bon vieux NeuroShell Trader.

Je ne vais pas payer - s'il existe de bons prédicteurs, n'importe quel réseau/forêt s'en chargera. Y compris Alglib ou tout ce qui vient de R.

A partir des paramètres, vous pouvez voir qu'il faut 8 barres M15 pour l'entrée.

 
Ce qui est étonnant, c'est qu'il enseigne à un mois et demi et qu'il passe les tests à deux ans et demi. Et le test est bon. J'ai peur qu'il n'y ait pas de coup d'œil devant.


 
elibrarius:

Ce qui est étonnant, c'est qu'il enseigne à un mois et demi et teste à deux ans et demi. Et le test est bon.


Alors quel est le résultat sur la section blanche ????. Je ne le vois pas. C'est très étrange que ce soit si facile. En ce qui concerne nerochel, pour autant que je sache, il n'est plus supporté et n'est pas mis à jour, mais je peux me tromper.
