L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1448
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Sur le sujet de l'honnêteté intellectuelle :
Mon oncle, vous ne comprenez pas ? C'est un sujet scientifique, pas un vestiaire de conducteur de tracteur.Il n'y a pas de science en Russie maintenant, ce que nous avions en URSS n'intéresse personne.
Mon oncle, tu n'es pas confus ? C'est un sujet scientifique, pas un atelier de tracteur.Il n'y a pas de science en Russie maintenant, ce que nous avions en URSS n'intéresse personne.
stupide...
Juste au-dessus de votre message, vous avez posté une vidéo promotionnelle d'un réseau neuronal. Faites-y attention.
J'ai regardé la vidéo.On ne sait pas pourquoi il n'est pas sur le site du développeur. Il a été retiré du marché ou quelque chose comme ça ?
Il y a vraiment des captures d'écran comme la vôtre.
Apparemment, le développeur est le même et a fait différents produits sur le même moteur, mais n'a pas mis le vôtre avec d'autres sur son site, donc j'ai pensé que c'était une substitution. Excuses.
Encore une fois, j'ai une question sur ce qui est alimenté dans l'entrée. Je pense qu'il est formé de manière magique uniquement sur la base d'une citation chargée.
Il est fort probable qu'il dispose de ses propres prédicteurs, car je crois savoir que les signaux de négociation passent par le même logiciel, de sorte que l'acheteur ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Cependant, un tel secret peut contenir de la fraude, donc j'enseignerais sur des citations coupées dans le terminal, et après la formation, j'ajouterais des citations et seulement alors vous pouvez être plus sûr que le produit ne jette pas un coup d'œil pendant la formation.
Il est fort probable qu'il dispose de ses propres prédicteurs, car je crois savoir que les signaux de négociation passent par le même logiciel, de sorte que l'acheteur ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Cependant, un tel secret peut contenir de la fraude, donc j'enseignerais sur des cotations coupées dans le terminal, et après la formation ajouter des cotations et seulement alors vous pouvez être plus confiant que le produit n'est pas en train d'épier pendant la formation.
Cherchez sur Google.
A partir de la capture d'écran, j'ai trouvé https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.
La capture d'écran est identique à la vôtre. Il coûte 24900 roubles.
C'est le cas ?
A quoi servent ces dépenses, messieurs ? Il y a le NeuroPro du camarade Tsaregorodtsev, et si vous voulez payer, le bon vieux NeuroShell Trader.
A quoi servent ces dépenses, messieurs ? Il y a le NeuroPro du camarade Tsaregorodtsev, et si vous voulez payer, le bon vieux NeuroShell Trader.
A partir des paramètres, vous pouvez voir qu'il faut 8 barres M15 pour l'entrée.
Encore une fois, j'ai une question sur ce qui est alimenté dans l'entrée. Je comprends qu'il est formé de manière magique uniquement sur la base d'un kotir chargé.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il enseigne à un mois et demi et qu'il passe les tests à deux ans et demi. Et le test est bon. J'ai peur qu'il n'y ait pas de coup d'œil devant.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il enseigne à un mois et demi et teste à deux ans et demi. Et le test est bon.