L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1445
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Une équipe de quelques mathématiciens d'un institut a décidé d'essayer d'exploiter leurs découvertes sur les marchés financiers. Je l'ai pris pour beaucoup d'argent ; je ne révélerai pas les détails. L'essentiel est maintenant de construire une histoire positive sur le réel, mais l'histoire est l'histoire, pas un indicateur.
Quant aux courtiers, ils se sont déjà habitués à leur courtage.
Une équipe de quelques mathématiciens d'un institut a décidé d'essayer d'exploiter leurs découvertes sur les marchés financiers. Je l'ai acheté pour beaucoup d'argent ; je ne révélerai aucun détail. Maintenant, l'essentiel est de construire une histoire positive sur le réel, mais l'histoire est l'histoire, pas un indicateur (pour tout le monde, j'en suis sûr).
Utilisez-vous le Market Navigator ou autre chose ? Que donnez-vous pour l'entrée ?
Bonne chance, faites-moi part des résultats parfois.
pour sûr, si vous avez quelque chose à montrer) merci
Que donnez-vous pour l'entrée ?
Dans la douche pour le thé, j'ai trouvé une D)))) Il vous suffit de spécifier le nombre de couches et de neurones. Je peux dire une chose : plus il y a de couches et de neurones (100 couches, 100 neurones), plus c'est inutile (paradoxe). Si j'ajoute 2 ou 3 couches de 2 ou 3 neurones - le bénéfice augmente. Peut-être une mauvaise formation - je ne sais pas. Je viens juste de commencer, je vais continuer à vérifier.UPD
Oh, et un peu de "régression" ou de "classification" à choisir - l'un des deux.
***
Kesha, quel âge as-tu ?
mbm, je finirai plus tard et je comparerai les résultats sans rien inventer de plus.
À mon avis, l'affirmation concernant la perte de mémoire lors des différences n'est pas particulièrement pertinente pour l'affirmation suivante. Vous pourriez simplement dire quelque chose comme postuler que la mémoire est uniquement déterminée par les niveaux de prix. Mais peut-être que je ne comprends pas le monde du livre et que je n'insisterai pas).
Si nous partons de ce postulat, nous arrivons à la notion habituelle de prix comme processus de diffusion dans un espace hétérogène de prix. Il existe toutefois une différence essentielle avec la diffusion physique : dans ce cas, une particule n'affecte généralement pas les propriétés de l'espace. Le prix le modifie car lorsqu'il atteint un nouveau niveau, les ordres fixés à ce niveau sont déclenchés et de nouveaux ordres sont ajoutés à d'autres niveaux.
À mon avis, l'affirmation concernant la perte de mémoire lors du passage aux différences n'est pas particulièrement pertinente pour l'affirmation suivante. On pourrait simplement dire quelque chose du genre de postuler que la mémoire n'est déterminée que par les niveaux de prix. Mais peut-être que je ne comprends pas le monde du livre et que je n'insisterai pas).
Si nous partons de ce postulat, nous arrivons à la notion habituelle de prix comme processus de diffusion dans un espace hétérogène de prix. Il existe toutefois une différence essentielle avec la diffusion physique : dans ce cas, une particule n'affecte généralement pas les propriétés de l'espace. Le prix le modifie, car lorsqu'il atteint un nouveau niveau, les ordres fixés à ce niveau sont déclenchés et de nouveaux ordres sont ajoutés à d'autres niveaux.
En fait, il le dit directement :)
En fait, il le dit explicitement :)
ok) mettons cela derrière nous pour plus de clarté)