L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1445

Nouveau commentaire
 
https://habr.com/ru/news/t/448138/
Искусственный интеллект обыграл сильнейших киберспортсменов мира по Dota 2
Искусственный интеллект обыграл сильнейших киберспортсменов мира по Dota 2
  • habr.com
Технологии искусственного интеллекта вновь заставили о себе говорить. На это раз причиной стала победа OpenAI над командой профессиональных игроков в Dota 2. Название команды — OG, в 2018 году она получила главный приз киберспорта, заняв первое место в турнире The International по Dota 2. Призовой фонд этого турнира составляет $25 млн. На...
[Supprimé]  
Je travaille avec lui depuis longtemps et il les utilise depuis longtemps :

Une équipe de quelques mathématiciens d'un institut a décidé d'essayer d'exploiter leurs découvertes sur les marchés financiers. Je l'ai pris pour beaucoup d'argent ; je ne révélerai pas les détails. L'essentiel est maintenant de construire une histoire positive sur le réel, mais l'histoire est l'histoire, pas un indicateur.

Quant aux courtiers, ils se sont déjà habitués à leur courtage.

 
Ivan Butko:

Une équipe de quelques mathématiciens d'un institut a décidé d'essayer d'exploiter leurs découvertes sur les marchés financiers. Je l'ai acheté pour beaucoup d'argent ; je ne révélerai aucun détail. Maintenant, l'essentiel est de construire une histoire positive sur le réel, mais l'histoire est l'histoire, pas un indicateur (pour tout le monde, j'en suis sûr).

Utilisez-vous le Market Navigator ou autre chose ? Que donnez-vous pour l'entrée ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Bonne chance, faites-moi part des résultats parfois.

pour sûr, si vous avez quelque chose à montrer) merci

 
Aleksey Vyazmikin:

Que donnez-vous pour l'entrée ?

Dans la douche pour le thé, j'ai trouvé une D)))) Il vous suffit de spécifier le nombre de couches et de neurones. Je peux dire une chose : plus il y a de couches et de neurones (100 couches, 100 neurones), plus c'est inutile (paradoxe). Si j'ajoute 2 ou 3 couches de 2 ou 3 neurones - le bénéfice augmente. Peut-être une mauvaise formation - je ne sais pas. Je viens juste de commencer, je vais continuer à vérifier.

UPD

Oh, et un peu de "régression" ou de "classification" à choisir - l'un des deux.
 
Kesha Rutov:

***

Kesha, quel âge as-tu ?

 


 
Maxim Dmitrievsky:

mbm, je finirai plus tard et je comparerai les résultats sans rien inventer de plus.

À mon avis, l'affirmation concernant la perte de mémoire lors des différences n'est pas particulièrement pertinente pour l'affirmation suivante. Vous pourriez simplement dire quelque chose comme postuler que la mémoire est uniquement déterminée par les niveaux de prix. Mais peut-être que je ne comprends pas le monde du livre et que je n'insisterai pas).

Si nous partons de ce postulat, nous arrivons à la notion habituelle de prix comme processus de diffusion dans un espace hétérogène de prix. Il existe toutefois une différence essentielle avec la diffusion physique : dans ce cas, une particule n'affecte généralement pas les propriétés de l'espace. Le prix le modifie car lorsqu'il atteint un nouveau niveau, les ordres fixés à ce niveau sont déclenchés et de nouveaux ordres sont ajoutés à d'autres niveaux.

[Supprimé]  
Aleksey Nikolayev:

À mon avis, l'affirmation concernant la perte de mémoire lors du passage aux différences n'est pas particulièrement pertinente pour l'affirmation suivante. On pourrait simplement dire quelque chose du genre de postuler que la mémoire n'est déterminée que par les niveaux de prix. Mais peut-être que je ne comprends pas le monde du livre et que je n'insisterai pas).

Si nous partons de ce postulat, nous arrivons à la notion habituelle de prix comme processus de diffusion dans un espace hétérogène de prix. Il existe toutefois une différence essentielle avec la diffusion physique : dans ce cas, une particule n'affecte généralement pas les propriétés de l'espace. Le prix le modifie, car lorsqu'il atteint un nouveau niveau, les ordres fixés à ce niveau sont déclenchés et de nouveaux ordres sont ajoutés à d'autres niveaux.

En fait, il le dit directement :)

 
Maxim Dmitrievsky:

En fait, il le dit explicitement :)

ok) mettons cela derrière nous pour plus de clarté)

1...143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452...3399
Nouveau commentaire