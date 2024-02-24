L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1442
Mandelbrot a une image utile des prix, où chacun de leurs mouvements est représenté par trois (le deuxième étant la correction maximale) et une structure de prix multifractale est construite à partir de cela. Ceci peut être écrit comme une règle de la grammaire formelle: T -> TCT
Cependant, je ne vois pas beaucoup de sens à cette approche. Principalement à cause de la même non-stationnarité. En fait, il y a un endroit où les théoriciens peuvent se tourner - grammaires stochastiques, etc.)
Oui, oui, j'ai vu ces photos d'"oscillateurs". Essentiellement une représentation étendue des vagues d'Elliot (le livre traîne aussi). Si vous prenez un modèle d'oscillateur simple comme base, vous pouvez décrire une fractale de marché, qui, comme vous le notez, mourra ensuite en raison de la non-stationnarité.
Je ne sais pas pour la grammaire formelle, je ne peux pas le faire aujourd'hui, peut-être demain.
ici j'ai exporté quelques séquences d'alphabet ou de prix ou d'inter-barres vers csv, 2 fichiers pour rechercher les liens à 4 barres et les liens à 5 barres
J'ai renoncé à le faire il y a longtemps, mais j'ai appris que l'algorithme utilisé pour trouver des informations entre les barres/fractales, etc. n'a aucune importance. - statistiquement, il y aura toujours des résultats similaires ;)
entre crochets, c'est l'alphabet que je recherche.... c'est-à-dire que j'ai renoncé à chercher l'alphabet il y a longtemps - il n'est pas dans les bars !
Non, le temps n'est pas la meilleure façon de décrire le CD - si les participants ne s'intéressent pas à un actif, il y aura des fluctuations du CD causées par les algorithmes de formation des prix des teneurs de marché - c'est-à-dire que l'information aura toujours des distorsions.
juste pour coder la séquence - j'ai regardé, il n'y a pas de répétitions, ou plutôt environ 50% des OHLC auront des répétitions de combinaisons de chandeliers et les 50% restants auront un nombre égal de combinaisons statiquement insignifiantes.
i.e. en chiffres : voici l'historique de 132623 mesures H1, mon script trouve 14181 répétitions de combinaisons de 4 mesures sur l'historique, voici les statistiques de répétitions de ces motifs ? :
et ensuite il y aura une diminution progressive du nombre de répétitions trouvées de 10-20 pièces, et ainsi de suite jusqu'à 30-40 pièces, puis à la fin il y aura 1-2 pièces chacune - c'est-à-dire aucun alphabet ;)),
Et peu importe le nombre de chandeliers que vous prenez pour l'analyse - même 3, même 5, même 10 - vous obtiendrez toujours les statistiques suivantes - d'abord il y aura beaucoup de motifs détectés, et ensuite le nombre de motifs diminuera de façon régulière, c'est-à-dire qu'il s'agira d'une cloche statistiquement inclinée ;)
Il s'agit simplement de la possibilité de principe de coder le prix (tick) avec des mots finis d'un alphabet fini. Cette possibilité est due au caractère discret du temps et du prix.
En pratique - dans cette langue particulière - nous aurons de longues séquences de moments inchangés, entrecoupées seulement de temps en temps de tics. Il n'y a aucun sens pratique à cela.
Il n'y a aucun sens pratique à cela.
J'ai ajouté des fichiers pour H1, vous pouvez les générer pour n'importe quelle période, mais j'ai trouvé des statistiques. Les répétitions n'ont pas d'information - elles n'alternent pas dans une certaine séquence - c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en faire des mots ou des informations, elles existent juste statistiquement !
Justement, l'alphabet, la langue, la grammaire, etc. peuvent aussi être saisis pour SB. Mais s'ils ne permettent pas de trouver des différences de prix par rapport au SB, alors ils n'ont aucun sens).
Je ne me souviens pas de toutes les mathématiques supérieures, bien que j'aie toujours eu un "5" bien mérité ((((, mais je dis que n'importe quel TF, aussi "tordu" soit-il, même les tics et les alphabets auront toujours une image statistiquement similaire :
C'est la façon dont ce forum est rempli de graphiques et il n'a pas d'importance ce que et comment les auteurs de leurs méthodes ont cherché, et toute application des statistiques pour TS aura un gain pour le marché ... Si vous voulez essayer des produits dérivés, vous feriez mieux d'essayer plus de 50/50 - cela dépend de la durée de l'essai, un ou deux ans, 10 ans - tous les TS rentables ne le sont que grâce à une gestion de l'argent choisie avec succès et à certaines circonstances heureuses )))).
Je regardais l'API du calendrier dans mt5 - malheureusement, il ne fonctionne pas dans le testeur. Je voudrais faire mes graphiques avec des % de taux et d'autres informations fondamentales. Cela devrait être intéressant.
Les graphiques eux-mêmes ne reflètent pas l'évolution réelle de la valeur d'une monnaie, mais seulement par rapport à quelque chose. Par exemple, par rapport à une autre monnaie et à des taux d'intérêt/différences de taux d'intérêt, à l'inflation... peu importe.
les possibilités de transformation abondent lorsque vous incl incluez des informations significatives et pas seulement de la différ différ différ différ différ différ différ différ différ différ différ différ différ différ différ différ différ.
Oui, j'y ai pensé, le mois dernier j'ai eu un travail intéressant - j'ai développé un calendrier économique en ligne, le client utilise l'analyse depuis longtemps et à en juger par le paiement, il ne se sentait pas désolé pour l'argent dépensé.
c'est-à-dire qu'il est possible que l'analyse technique pure (sans analyse de l'actualité) n'ait aucun sens.
les bases rapides
Les obligations sont également intéressantes en tant qu'indicateur avancé
quel est le GMT du serveur méthacquot ?
Je ne sais pas, vous pouvez regarder à travers TimeCurrent(), TimeGMT()