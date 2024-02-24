L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1444
J'ai essayé d'étudier la signification de l'affirmation sur la disparition de la mémoire des séries lors des différences. Il y a une référence au livre de la tante professeur, où je n'ai pas encore vu une telle déclaration.
C'est très simple, car la mémoire est une séquence de quelque chose et non une différence de 2 valeurs les plus proches.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
paradoxalement, même un concept aussi simple en apparence est parfois mieux étudié dans le détail.
comme tout le monde le prend intuitivement dans un sens très simple.
Vous, les enseignants de la deuxième étape, êtes si drôles))) hilarants...
Pour être honnête, je n'aime pas vraiment le terme "mémoire" dans ce cas - trop d'associations superflues. Essentiellement, nous parlons de la présence d'une dépendance stochastique entre les membres d'un processus aléatoire, dont l'une des réalisations est notre série particulière. Cette dépendance est définie par toutes les distributions conjointes possibles des membres d'un processus aléatoire - en fait, toutes ces distributions (par définition) définissent un processus aléatoire particulier. Dans la réalité, cependant, on nous donne une seule réalisation d'un processus (notre série de prix) qui, à elle seule, ne fournit pas assez d'informations pour reconstruire toutes ces distributions. C'est pourquoi nous devons en plus appliquer des restrictions au processus de description de nos prix.
En général, le passage aux différences est un cas très particulier de transformation linéaire et permet de se débarrasser, au maximum, des dépendances linéaires. Si nous pouvions nous débarrasser des dépendances aussi facilement, nous n'aurions pas besoin de nous embêter avec l'ACP non linéaire, par exemple.
Bien que vous soyez loin d'être un modèle, mais je dois être d'accord avec vous cette fois-ci, denisenko prend le chemin des ouvriers et enseignants w-sucking de 100-500 $ prunes, c'est méchant, je dirais même que c'est une friponnerie naturelle et il ne se soucie pas de la valeur nette, il ne la montrera probablement plus jamais, car il sait ce que c'est, mais tweetera sur une erreur zéro, ce qui ne signifie rien.
mbm, plus tard je terminerai et je comparerai les résultats, sans rien inventer de superflu.
J'ai acheté neurosoft pour les opérations de change. Après la formation donne une telle image du début de 2018, où pour la formation a pris 2018, et la dernière section (du 1er Janvier à la date - trois mois et demi) - est un avant.
Ce que je veux dire, c'est que ce système fonctionne et qu'il est logique de s'y intéresser (pour tous les experts en réseaux neuronaux). Je vais le tester sur le vrai.
Quel est le type de logiciel, combien a-t-il coûté ?
Une équipe de quelques mathématiciens d'un institut a décidé d'essayer d'exploiter leurs découvertes sur les marchés financiers. Je l'ai acheté pour beaucoup d'argent ; je ne révélerai aucun détail. Je ne sais pas quoi faire d'eux.