Je ne me souviens pas de toutes les mathématiques supérieures, bien que j'aie toujours eu mes 5 mérités ((((, mais je dis que peu importe comment vous "tordez" n'importe quel TF, même les tics, même les alphabets sont arrivés, mais statistiquement il y aura toujours une telle image :
C'est la façon dont ce forum est rempli de graphiques et il n'a pas d'importance ce que et comment les auteurs de leurs méthodes ont cherché, et toute application des statistiques pour TS aura un gain pour le marché ... Eh bien, un peu plus de 50/50 - cela dépend de la durée de l'essai, un an, deux...10 ans - tous les TS rentables sortent avec un bénéfice grâce à une gestion de l'argent bien choisie et à quelques circonstances heureuses. ))))
Taleb a des réflexions intéressantes sur un sujet similaire. Il divise les domaines d'activité des personnes en deux types : celles dont le revenu est normalement réparti et celles dont le revenu est en queue de poisson. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il le décrit, non pas d'un point de vue scientifique, mais d'un simple point de vue humain.
Taleb a juste eu de la chance une ou deux fois et maintenant tout le monde lit ses mémoires pleurnichards sur la façon dont tout est effrayant, personne ne le prend au sérieux à Wallstreet, pas plus que notre clown Maxim Denisenko et sa "dopamine".
Kesha, y a-t-il un signal ou une surveillance ?
Je n'ai pas de signaux ou de surveillance.Je conviens, bien sûr, que Maxim n'est pas un ange lui-même, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même, la question s'est posée.
Oui, "arriver le premier" est une arme à double tranchant qui demande de la prudence).
Information pour la pensée - faire un nouvel herbier, a sélectionné 93 feuilles à acheter sur les futures de données Si, a décidé de vérifier si ces modèles fonctionnent sur d'autres billets - a effectué des tests pour la période 2014-2019, il s'est avéré 19 feuilles, qui, selon les tests apporter des revenus pour cette période sur les billets supplémentaires.
La question se pose : si 20 % des feuilles s'avèrent résistantes à un changement complet de l'outil, faut-il les garder uniquement, ou peut-on parler d'aléatoire ici ?
Kesha, votre transaction se déroule-t-elle bien, avez-vous un signal ou un suivi ?
Ils n'ont tout simplement rien dans le dos, ce n'est pas humainement possible.Je reconnais, bien sûr, que Maksim n'est "pas un ange" en matière de communication, pour ne pas dire plus, mais la question s'est tout de même posée.
Je ne vends rien et je ne condamne pas la façon de parler de Maximka, mais sa tentative d'escroquerie, dont il devrait avoir honte.
c'est la même chose qu'avec la moitié du code indicateur - "voilà, regardez, qu'en pensez-vous ?
tout le monde est comme, eh... ok, une table avec des numéros, le gamin a une bonne idée.
C'est comme ce que vous faites habituellement avec la moitié du code indicateur - "me voici, regardez ce que je peux faire, qu'en pensez-vous ?".
Ce n'est pas le code qui est important ici, ce qui l'est c'est que les règles sélectionnées dans les feuilles fonctionnent partiellement sur d'autres instruments sans aucune modification.
Il s'agit de la question de la possibilité d'éliminer les fausses hypothèses de régularités - c'est-à-dire la possibilité de contrôler les résultats de la formation.
Malheureusement, je n'ai pas de modèles qui fonctionnent sur de nombreux instruments, il est donc logique qu'il y ait beaucoup de feuilles surentraînées dans un complexe.
Ce n'est pas le code qui est important ici, ce qui est important c'est que les règles sélectionnées dans les feuilles fonctionnent partiellement sur d'autres instruments sans aucune modification.
voir comment les outils sont corrélés, pourquoi il y a des chevauchements
que dire de ces chiffres