est un tableau de Galton, pas un neurone. Ils l'enseignent à l'école.
Je t'envie, je ne l'ai pas appris à l'école.
J'ai lu la description, cela devrait être une distribution normale, mais la vidéo montre un effet différent - la distribution est presque uniforme et les boules noires sont centrées.
une distribution normale peut être n'importe quoi, elle ne doit pas nécessairement être une distribution standard
presque égales - une telle distribution n'existe pas.
les boules noires sont plus lourdes, elles ne sont pas au centre à cause de leur couleur, croyez-moi.
Oui il est clair qu'il y a une particularité de ces boules, c'est pourquoi elles sont différentes - c'est juste une disposition que j'ai vue en mettant en évidence les données.
A propos de la volatilité du marché...
J'essaie d'entraîner la forêt à trader avec des TP/SL fixes.
J'ai vu un backtest intéressant (c'est-à-dire qui correspond à l'histoire).
Jusqu'au 17 janvier 2017, les ensembles TP=120 et SL=80 faisaient de bons profits, après cela ils ont cessé de fonctionner. Apparemment, l'amplitude des mouvements de prix a changé, par exemple, elle a cessé d'atteindre 120 pts à partir de points similaires en 2016. L'avance était à peu près la même que pour toute l'année 2017, c'est-à-dire 50/50.
Une distribution normale peut être n'importe quoi, elle n'a pas besoin d'être standard.
Un psychiatre.
Il s'agit d'un bon "fit", vous pouvez déjà construire une stratégie rentable.
Avant 50/50 - pas intéressant de faire un échange comme ça
Vous ne pouvez pas obtenir le meilleur des réseaux neuronaux, appliquez un bon mm et vous serez heureux.
Vous ne pourrez pas faire la moyenne, il y a trop de transactions perdantes à la suite.
À en juger par votre photo, vous avez obtenu la distribution normale dont rêvent tant de gens.
Il faut appliquer un mm intelligent plutôt que de doubler stupidement.p.s. merci beaucoup, pas besoin de me remercier, le pourcentage sur mon compte est juste correct ;))