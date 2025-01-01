DocumentationSections
A (méthode Get)

Retourne le paramètre du début de l'intervalle croissant.

double  A()

Valeur de Retour

Paramètre du début de l'intervalle croissant.

A (méthode Set)

Définit le paramètre du début de l'intervalle croissant.

void  A(
   const double  a      // paramètre du début de l'intervalle croissant 
   )

Paramètres

a

[in] Paramètre du début de l'intervalle croissant.

