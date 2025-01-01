Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCS_ShapedMembershipFunctionB ABGetValue B (méthode Get) Retourne le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. double B() Valeur de Retour Le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. B (méthode Set) Définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. void B( const double b // le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou ) Paramètres b [in] Le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. A GetValue