B (méthode Get)

Retourne le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.

double  B()

Valeur de Retour

Le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.

B (méthode Set)

Définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.

void  B(
   const double  b      // le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou 
   )

Paramètres

b

[in]  Le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.

A