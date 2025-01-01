В (méthode Get)

Retourne le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.

double B()

Valeur de Retour

Le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.

В (méthode Set)

Définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.

void B(

const double b

)

Paramètres

b

[in] Le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.