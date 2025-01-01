Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCP_ShapedMembershipFunctionB ABCDGetValue В (méthode Get) Retourne le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. double B() Valeur de Retour Le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. В (méthode Set) Définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. void B( const double b // valeur du premier paramètre du coeur de l'ensemble flou ) Paramètres b [in] Le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. A C