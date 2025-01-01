Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCP_ShapedMembershipFunctionC ABCDGetValue C (méthode Get) Retourne le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou. double C() Valeur de Retour Le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou. C (méthode Set) Définit le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou. void C( const double c // valeur du deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou ) Paramètres c [in] Le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou. B D