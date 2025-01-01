C (méthode Get)

Retourne le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.

double C()

Valeur de Retour

Le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.

C (méthode Set)

Définit le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.

void C(

const double c

)

Paramètres

c

[in] Le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.