Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCP_ShapedMembershipFunctionC 

C (méthode Get)

Retourne le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.

double  C()

Valeur de Retour

Le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.

C (méthode Set)

Définit le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.

void  C(
   const double  c      // valeur du deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou 
   )

Paramètres

c

[in]  Le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.

