Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCLinkedList<T>Contains

Contains

Détermine si la liste chaînée contient un élément ayant la valeur spécifiée.

bool  Contains(
   T  item      // la valeur à chercher
   );

Paramètres

item
[in]  La valeur à chercher.

Valeur de Retour

Retourne true si un élément ayant la valeur spécifié a été trouvé dans la liste chaînée, false sinon.