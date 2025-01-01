Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCLinkedList<T>Find AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast Find Recherche la première occurrence de la valeur spécifiée dans la liste chaînée. CLinkedListNode<T>* Find( T value // la valeur à chercher ); Paramètres value [in] La valeur à chercher. Valeur de Retour Retourne un pointeur vers le premier noeud contenant la valeur recherchée en cas de succès, sinon NULL. RemoveLast FindLast