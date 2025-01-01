DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCLinkedList<T>AddAfter 

AddAfter

Ajoute un élément dans la liste chaînée après le noeud spécifié.

Version ajoutant un élément par valeur.

CLinkedListNode<T>* AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // le noeud après lequel l'élément doit être ajouté
   T                    value        // l'élément à ajouter
   );

Valeur de Retour

Retourne un pointeur sur le noeud ajouté.

Version ajoutant un élément sous forme de noeud par valeur.

bool AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // le noeud après lequel l'élément doit être ajouté
   CLinkedListNode<T>*  new_node     // le noeud à ajouter
   );

Paramètres

*node

[in] Le noeud de la liste chaînée après lequel le nouvel élément sera ajouté.

value

[in]  Un élément à ajouter.

*new_node

[in]  Un noeud à ajouter.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

