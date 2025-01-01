DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets FlèchesFlèches prédéfiniesCreate 

Create

Crée un objet graphique de type "Flèche prédéfinie".

bool  Create(
   long      chart_id,     // Identifiant du graphique
   string    name,         // Nom de l'objet
   int       window,       // Numéro de fenêtre
   datetime  time,         // Date/heure
   double    price         // Prix
   )

Paramètres

chart_id

[in]  Identifiant du graphique (0 — graphique courant).

name

[in]  Nom unique de l'objet à créer.

window

[in]  Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).

time

[in]  Date/heure.

price

[in]  Prix.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowCheck::Create    
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowDown::Create    
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowUp::Create    
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowStop::Create      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbDown::Create      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbUp::Create      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowLeftPrice::Create    
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowRightPrice::Create      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>     
//---     
void OnStart()     
  {     
//--- par exemple, prenez CChartObjectArrowCheck    
   CChartObjectArrowCheck arrow;     
//--- définit les paramètres de l'objet    
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);     
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))     
     {     
      //--- erreur de création de la flèche    
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());     
      //---     
      return;     
     }        
//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche    
//--- . . .     
  }     