//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowCheck::Create

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowDown::Create

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowUp::Create

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowStop::Create

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbDown::Create

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbUp::Create

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowLeftPrice::Create

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowRightPrice::Create

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

//---

void OnStart()

{

//--- par exemple, prenez CChartObjectArrowCheck

CChartObjectArrowCheck arrow;

//--- définit les paramètres de l'objet

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))

{

//--- erreur de création de la flèche

printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());

//---

return;

}

//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche

//--- . . .

}