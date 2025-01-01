DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets FlèchesFlèches prédéfiniesArrowCode 

ArrowCode

Interdit le changement du code des flèches.

bool  ArrowCode(
   char  code      // valeur du code
   )

Paramètres

code

[in]  n'importe quelle valeur

Valeur de retour

Toujours faux.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowCheck::ArrowCode      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowDown::ArrowCode      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowUp::ArrowCode      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowStop::ArrowCode      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode      
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>      
//---      
void OnStart()      
  {      
//--- par exemple, prenez CChartObjectArrowCheck      
   CChartObjectArrowCheck arrow;      
//--- définit les paramètres de l'objet      
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);      
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))      
     {      
      //--- erreur de création de la flèche  
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());      
      //---      
      return;      
     }         
//--- définit le code de la flèche      
   if(!arrow.ArrowCode(181))      
     {      
      //--- ce n'est pas une erreur      
      printf("Arrow code can not be changed");      
     }      
//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche      
//--- . . .      
  }      