//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowCheck::ArrowCode

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowDown::ArrowCode

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowUp::ArrowCode

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowStop::ArrowCode

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

//---

void OnStart()

{

//--- par exemple, prenez CChartObjectArrowCheck

CChartObjectArrowCheck arrow;

//--- définit les paramètres de l'objet

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))

{

//--- erreur de création de la flèche

printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());

//---

return;

}

//--- définit le code de la flèche

if(!arrow.ArrowCode(181))

{

//--- ce n'est pas une erreur

printf("Arrow code can not be changed");

}

//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche

//--- . . .

}