//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowCheck::ArrowCode
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowDown::ArrowCode
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowUp::ArrowCode
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowStop::ArrowCode
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- par exemple, prenez CChartObjectArrowCheck
CChartObjectArrowCheck arrow;
//--- définit les paramètres de l'objet
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- erreur de création de la flèche
printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- définit le code de la flèche
if(!arrow.ArrowCode(181))
{
//--- ce n'est pas une erreur
printf("Arrow code can not be changed");
}
//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche
//--- . . .
}