- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.08 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
18.56 USD (2 836 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.24 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (18.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.56 USD (8)
Ratio de Sharpe:
1.04
Actividad comercial:
66.15%
Carga máxima del depósito:
2.36%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
203.56
Transacciones Largas:
1 (12.50%)
Transacciones Cortas:
7 (87.50%)
Factor de Beneficio:
77.33
Beneficio Esperado:
2.32 USD
Beneficio medio:
2.32 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
5.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.09 USD
Máxima:
0.09 USD (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.03 USD)
De fondos:
2.65% (9.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|4
|GBPNZD+
|2
|GBPCHF+
|1
|AUDUSD+
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD+
|10
|GBPNZD+
|6
|GBPCHF+
|1
|AUDUSD+
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD+
|1.5K
|GBPNZD+
|1.2K
|GBPCHF+
|134
|AUDUSD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.08 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +18.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Professional Multi-Currency Forex Trading System
This signal service delivers systematic trading across 16 major and cross currency pairs: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, and USDCAD.
Trading Approach
The system employs advanced algorithmic logic with adaptive market analysis to identify high-probability opportunities. Each currency pair operates independently while contributing to overall portfolio diversification. No grid systems, no martingale, no excessive leverage.
Key Features
Multi-currency diversification across 16 pairs
Adaptive risk management with dynamic position sizing
24/5 automated operation without emotional bias
Professional money management with controlled drawdown
Selective trade execution prioritizing quality over quantity
What to Expect
This system is designed for steady, consistent growth rather than explosive gains. Trading frequency varies based on market conditions. Subscribers should maintain adequate margin, use competitive spread brokers, and avoid manual intervention.
RISK DISCLAIMER
Trading foreign exchange on margin carries high risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you. Before trading forex, carefully consider your investment objectives, experience level, and risk appetite. You could sustain loss of some or all of your initial investment. Do not invest money you cannot afford to lose. Past performance is not indicative of future results. Actual results may vary significantly depending on broker conditions, execution quality, and slippage. By subscribing, you acknowledge these risks and accept full responsibility for your trading decisions.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
49 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
368
USD
USD
3
100%
8
100%
66%
77.33
2.32
USD
USD
3%
1:500