- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Professional Multi-Currency Forex Trading System
This signal service delivers systematic trading across 16 major and cross currency pairs: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, and USDCAD.
Trading Approach
The system employs advanced algorithmic logic with adaptive market analysis to identify high-probability opportunities. Each currency pair operates independently while contributing to overall portfolio diversification. No grid systems, no martingale, no excessive leverage.
Key Features
Multi-currency diversification across 16 pairs
Adaptive risk management with dynamic position sizing
24/5 automated operation without emotional bias
Professional money management with controlled drawdown
Selective trade execution prioritizing quality over quantity
What to Expect
This system is designed for steady, consistent growth rather than explosive gains. Trading frequency varies based on market conditions. Subscribers should maintain adequate margin, use competitive spread brokers, and avoid manual intervention.
RISK DISCLAIMER
Trading foreign exchange on margin carries high risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you. Before trading forex, carefully consider your investment objectives, experience level, and risk appetite. You could sustain loss of some or all of your initial investment. Do not invest money you cannot afford to lose. Past performance is not indicative of future results. Actual results may vary significantly depending on broker conditions, execution quality, and slippage. By subscribing, you acknowledge these risks and accept full responsibility for your trading decisions.
Aucun avis