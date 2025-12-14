SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PRECISION MULTIFX
Moreno Dainese

PRECISION MULTIFX

Moreno Dainese
0 avis
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Professional Multi-Currency Forex Trading System
This signal service delivers systematic trading across 16 major and cross currency pairs: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, and USDCAD.
Trading Approach
The system employs advanced algorithmic logic with adaptive market analysis to identify high-probability opportunities. Each currency pair operates independently while contributing to overall portfolio diversification. No grid systems, no martingale, no excessive leverage.
Key Features

Multi-currency diversification across 16 pairs
Adaptive risk management with dynamic position sizing

24/5 automated operation without emotional bias

Professional money management with controlled drawdown
Selective trade execution prioritizing quality over quantity


What to Expect
This system is designed for steady, consistent growth rather than explosive gains. Trading frequency varies based on market conditions. Subscribers should maintain adequate margin, use competitive spread brokers, and avoid manual intervention.


RISK DISCLAIMER

Trading foreign exchange on margin carries high risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you. Before trading forex, carefully consider your investment objectives, experience level, and risk appetite. You could sustain loss of some or all of your initial investment. Do not invest money you cannot afford to lose. Past performance is not indicative of future results. Actual results may vary significantly depending on broker conditions, execution quality, and slippage. By subscribing, you acknowledge these risks and accept full responsibility for your trading decisions.

Aucun avis
2025.12.14 20:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire