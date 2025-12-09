SeñalesSecciones
Azhar Fauzi Noor

Quantum40k

Azhar Fauzi Noor
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -2%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
43 (58.90%)
Transacciones Irrentables:
30 (41.10%)
Mejor transacción:
369.72 AUD
Peor transacción:
-412.90 AUD
Beneficio Bruto:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (984.73 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
984.73 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
60.66%
Carga máxima del depósito:
2.03%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
43 (58.90%)
Transacciones Cortas:
30 (41.10%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-8.52 AUD
Beneficio medio:
100.16 AUD
Pérdidas medias:
-164.31 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 527.64 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 527.64 AUD (6)
Crecimiento al mes:
-1.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 461.13 AUD
Máxima:
2 244.86 AUD (5.50%)
Reducción relativa:
De balance:
5.50% (2 244.86 AUD)
De fondos:
4.02% (1 611.51 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.ai 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.ai -474
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.ai -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +369.72 AUD
Peor transacción: -413 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +984.73 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 527.64 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 18:13
Share of trading days is too low
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
