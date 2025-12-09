SegnaliSezioni
Azhar Fauzi Noor

Quantum40k

Azhar Fauzi Noor
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
244.79 AUD
Worst Trade:
-314.07 AUD
Profitto lordo:
536.10 AUD (3 746 pips)
Perdita lorda:
-737.10 AUD (7 210 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (536.10 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
536.10 AUD (4)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
70.27%
Massimo carico di deposito:
1.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-22.33 AUD
Profitto medio:
134.03 AUD
Perdita media:
-147.42 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-719.10 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-719.10 AUD (4)
Crescita mensile:
-0.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
719.10 AUD
Massimale:
719.10 AUD (1.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.80% (719.10 AUD)
Per equità:
2.46% (983.03 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ai 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ai -153
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ai -3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +244.79 AUD
Worst Trade: -314 AUD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +536.10 AUD
Massima perdita consecutiva: -719.10 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 18:13
Share of trading days is too low
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
