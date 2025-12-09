- 자본
- 축소
트레이드:
87
이익 거래:
53 (60.91%)
손실 거래:
34 (39.08%)
최고의 거래:
369.72 AUD
최악의 거래:
-412.90 AUD
총 수익:
5 238.42 AUD (53 180 pips)
총 손실:
-5 587.42 AUD (52 562 pips)
연속 최대 이익:
11 (966.07 AUD)
연속 최대 이익:
984.73 AUD (7)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
33.76%
최대 입금량:
2.03%
최근 거래:
38 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
50 (57.47%)
숏(주식차입매도):
37 (42.53%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-4.01 AUD
평균 이익:
98.84 AUD
평균 손실:
-164.34 AUD
연속 최대 손실:
6 (-1 527.64 AUD)
연속 최대 손실:
-1 527.64 AUD (6)
월별 성장률:
-0.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 461.13 AUD
최대한의:
2 244.86 AUD (5.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.50% (2 244.86 AUD)
자본금별:
4.02% (1 611.51 AUD)
리뷰 없음
