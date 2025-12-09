- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
73
Gewinntrades:
43 (58.90%)
Verlusttrades:
30 (41.10%)
Bester Trade:
369.72 AUD
Schlechtester Trade:
-412.90 AUD
Bruttoprofit:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
Bruttoverlust:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (984.73 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
984.73 AUD (7)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
60.66%
Max deposit load:
2.03%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
43 (58.90%)
Short-Positionen:
30 (41.10%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.52 AUD
Durchschnittlicher Profit:
100.16 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-164.31 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 527.64 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 527.64 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 461.13 AUD
Maximaler:
2 244.86 AUD (5.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.50% (2 244.86 AUD)
Kapital:
4.02% (1 611.51 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ai
|-474
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ai
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +369.72 AUD
Schlechtester Trade: -413 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +984.73 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 527.64 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
USD
39K
AUD
AUD
3
100%
73
58%
61%
0.87
-8.52
AUD
AUD
6%
1:500