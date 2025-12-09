- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
43 (58.90%)
Negociações com perda:
30 (41.10%)
Melhor negociação:
369.72 AUD
Pior negociação:
-412.90 AUD
Lucro bruto:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
Perda bruta:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (984.73 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
984.73 AUD (7)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
60.66%
Depósito máximo carregado:
2.03%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
43 (58.90%)
Negociações curtas:
30 (41.10%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-8.52 AUD
Lucro médio:
100.16 AUD
Perda média:
-164.31 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 527.64 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-1 527.64 AUD (6)
Crescimento mensal:
-1.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 461.13 AUD
Máximo:
2 244.86 AUD (5.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.50% (2 244.86 AUD)
Pelo Capital Líquido:
4.02% (1 611.51 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ai
|-474
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ai
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +369.72 AUD
Pior negociação: -413 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +984.73 AUD
Máxima perda consecutiva: -1 527.64 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
39K
AUD
AUD
3
100%
73
58%
61%
0.87
-8.52
AUD
AUD
6%
1:500