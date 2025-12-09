SinaisSeções
Azhar Fauzi Noor

Quantum40k

Azhar Fauzi Noor
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
43 (58.90%)
Negociações com perda:
30 (41.10%)
Melhor negociação:
369.72 AUD
Pior negociação:
-412.90 AUD
Lucro bruto:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
Perda bruta:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (984.73 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
984.73 AUD (7)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
60.66%
Depósito máximo carregado:
2.03%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
43 (58.90%)
Negociações curtas:
30 (41.10%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-8.52 AUD
Lucro médio:
100.16 AUD
Perda média:
-164.31 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 527.64 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-1 527.64 AUD (6)
Crescimento mensal:
-1.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 461.13 AUD
Máximo:
2 244.86 AUD (5.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.50% (2 244.86 AUD)
Pelo Capital Líquido:
4.02% (1 611.51 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ai 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ai -474
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ai -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +369.72 AUD
Pior negociação: -413 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +984.73 AUD
Máxima perda consecutiva: -1 527.64 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 18:13
Share of trading days is too low
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
