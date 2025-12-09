シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Quantum40k
Azhar Fauzi Noor

Quantum40k

Azhar Fauzi Noor
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
43 (58.90%)
損失トレード:
30 (41.10%)
ベストトレード:
369.72 AUD
最悪のトレード:
-412.90 AUD
総利益:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
総損失:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
最大連続の勝ち:
7 (984.73 AUD)
最大連続利益:
984.73 AUD (7)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
60.66%
最大入金額:
2.03%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
43 (58.90%)
短いトレード:
30 (41.10%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-8.52 AUD
平均利益:
100.16 AUD
平均損失:
-164.31 AUD
最大連続の負け:
6 (-1 527.64 AUD)
最大連続損失:
-1 527.64 AUD (6)
月間成長:
-1.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 461.13 AUD
最大の:
2 244.86 AUD (5.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.50% (2 244.86 AUD)
エクイティによる:
4.02% (1 611.51 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.ai 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.ai -474
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.ai -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +369.72 AUD
最悪のトレード: -413 AUD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +984.73 AUD
最大連続損失: -1 527.64 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 18:13
Share of trading days is too low
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください