トレード:
73
利益トレード:
43 (58.90%)
損失トレード:
30 (41.10%)
ベストトレード:
369.72 AUD
最悪のトレード:
-412.90 AUD
総利益:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
総損失:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
最大連続の勝ち:
7 (984.73 AUD)
最大連続利益:
984.73 AUD (7)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
60.66%
最大入金額:
2.03%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
43 (58.90%)
短いトレード:
30 (41.10%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-8.52 AUD
平均利益:
100.16 AUD
平均損失:
-164.31 AUD
最大連続の負け:
6 (-1 527.64 AUD)
最大連続損失:
-1 527.64 AUD (6)
月間成長:
-1.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 461.13 AUD
最大の:
2 244.86 AUD (5.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.50% (2 244.86 AUD)
エクイティによる:
4.02% (1 611.51 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ai
|-474
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ai
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
